Győri ETO-UNI FKC Kft.–Fejér-B.Á.L. Veszprém 27-35 (13-20)

Győr, 100 néző. Vezette: Bátori, Szécsi.

Veszprém: Balogh, Mojsilov (kapusok), Djukic 8, Draskovics 6, Vetési 4, Szuharev, Hornyák és Hári 3-3, Nourelden, Preszter és Szmetán P. 2-2, Grünfelder és Bugyáki 1-1, Szrnka, Pintér. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Az ellenfél legjobb lövői: Ásvány 5, Koncz 4, Láng, Mátés, Sövegjártó és Szabados 3-3.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/0, ill. 0.

A vendégek már az újabb tesztmérkőzésük elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, előbb két (2-4), aztán három (4-7), négy (8-12) és öt góllal (10-15) vezettek, míg a nagyszünetre még megnyugtatóbb előnnyel mehettek az öltözőbe. A sorokat cserélt bakonyiak a fordulás után többször is elhúztak tíz találattal (15-25, 20-30), a hajrában 24-35 után viszont kicsit kiengedtek, és csak a jó erőkből álló, az élvonalba vágyó NB I/B-s riválisuk volt eredményes.

A veszprémiek vasárnap egy ausztriai tornára utaznak, ahol három osztrák gárdával találkoznak, hétfőn a másodosztályú Sport Union Leobennel, kedden a HSG Bernbach Köflach-kal, szerdán pedig a szintén élvonalbeli HSG Holding Grazzal.

Éles József: Szerencsére ott folytattuk, ahol legutóbb a Krems ellen abbahagytuk. Most is láttam szép dolgokat, a védekezésünk kezd masszívabb lenni, így a kapusaink is jobb teljesítményt nyújtanak. Szimpatikus, hogy a srácok egymásért is küzdenek, ennek is köszönhető, hogy a csapat együtt van, jó hangulatban dolgozunk, mert azért akadnak még hibáink, hullámvölgyeink.