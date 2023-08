Megbékéltél már az örökös hajszárítással?

– Ha arra gondolsz, az elején nem voltam oda az úszásért, de csak azért, mivel utána mindig hajat kellett szárítani. Tudod, ez a lányoknál kicsit macerás. Mielőtt megkérdeznéd, sosem akartam levágatni, annál jobban szeretem – a világosbarna színét pedig imádom –, így már csak ősszel és télen szárítom, tavasszal és nyáron kontyba kötöm, s úgy sétálok ki az öltözőből – mesélte Gyurkó Alexandra, aki az alapfokú tanulmányait a porcelángyáráról híres városban, míg a középfokút a vármegye­székhelyünkön végezte el és később is a Veszprémi ÚK színeiben rótta a hosszakat.

Hol lennél most, ha 2004-ben nincs az a nyári úszótábor?

– Ezen néha én is eltűnődöm, de azon is, mi lenne velem, ha egy hónapos koromban nem állapítják meg, hogy a májamban nem alakultak ki epeutak és csak a szervátültetés segít rajtam. Gyermekekkel akkor is foglalkoznék, hiszen mióta az eszemet tudom, kötődöm hozzájuk. És a világlátásom sem lenne olyan, mint most, hogy a temérdek élményt ne is említsem. Egészséges kisbabaként születtem, de miután egy védőnő az átlagosnál sárgábbnak talált, kezelésekre kellett járnom, majd kiderült: új máj nélkül legfeljebb kétéves koromig élhetek. A németországi Hamburgban, 1997. május 13-án kaptam új lehetőséget az édesanyámtól, az ő májának egy darabját ültették a rossz májam helyére. Ő mentette meg az életemet. A tavaszi dátum pedig azóta is a második születésnapom. A máj a mai napig kifogástalanul működik, így aktív és tartalmas az életem. A Trappancs Egyesület 19 éve szervezett balatoni tábort szervátültetett gyerekeknek, ahová engem is elvittek.

Aztán az ottani napok nagyban megváltoztatták a későbbi életedet…

– Először csak meg akartam tanulni úszni, ám mert remekül éreztem magam a vízben, a következő évnek úgy vágtam neki, hogy úszóvá fejlődnék. Az engem az első pillanattól bátorító Szalamanov Zsuzsa, a transzplantációs alapítvány elnöke akkor mondta azt, hogy mivel jó a vízfekvésem, foglalkozzam még komolyabban az úszással, tudniillik a külföldi versenyek által olyan helyekre juthatok el, ahová másként aligha.

Végtére neki lett igaza, de mielőtt rátérnénk a világhódításaidra, mesélj arról, hogy a transzplantáció miatt a mostani életed miben korlátozott, az edzéseken, a viadalokon mindig tudod, hogy hol a határ?

– Háromhavonta kontrollra járok, és naponta szedek gyógyszereket. Például grapefruitot sem fogyaszthatok, ám ez legyen a legnagyobb baj, megvagyok nélküle. Amúgy a sport, a fizikai aktivitás jót tesz a beültetett szervnek. Hetente három-négy gyakorlásom van, viszont a felkészülési időszakban előfordul, hogy mindennap mozgok. Veszprémben is épekkel dolgoztam együtt, állítólag az átlagosnál jobban terhelhető vagyok, ezért is edzem rendszerint fiúkkal. Persze nem szabad túlhajtanom magam, nekem az egy-másfél órás edzések elegek, ha pedig úgy érzem, hogy közel vagyok a teljesítőképességem határához, szólok a felkészítőmnek.

Az úszás közben jár valami a fejedben?

– Bármily furcsa, nekem a faltól falig tempózás nem tűnik monotonnak, inkább kikapcsol, olyankor megszűnik számomra a külvilág. Többnyire a következő seregszemlére gondolok, arra, hogy azon mit szándékoznék véghezvinni. Nem holmi kötelességként tekintek a tréningekre, annál ugyanis sokkal jobban szeretek úszni.

Ahhoz képest, hogy 2004-ben kezdtél el úszni, 2006-ban már indultál a pécsi kontinensvetélkedőn. Azóta egy tucat világeseményen vettél részt, s mindenütt sikert sikerre halmoztál. Mit tartasz eddigi karriered csúcsának?

– Öt éve az olaszországi vb volt a tizedik nagy versenyem, ott öt egyéni és két váltószámban szereztem érmet. Alighanem azért is kedveltem meg így az úszást, mert itt egy rendezvényen többször is dobogóra állhatok. Míg az idei ausztráliai vb-t azért tartom nagy becsben, mert arra végzős egyetemistaként készültem, a tanulmányaimat nehéz volt összeegyeztetni az élsporttal, a hajnali kelésekkel, hogy aztán elinduljak az edzésekre. Időnként nem könnyű megtalálni az energiát a fárasztó tréningekhez, olyankor a korábbi sikereimre gondolva küzdöm le a holtpontokat. Az addiginál keményebb felkészülés dacára 200 és 400 méter gyorson ezüst-, míg 50 méter gyorson bronzérmet nyertem. Utóbbi medál azért is fontos nekem, mert nem vagyok egy kvázi sprinteralkat, inkább a hosszabb távokat részesítem előnyben. Egyébiránt a gyors­úszás áll hozzám a legközelebb, abban vagyok a legeredményesebb, igaz, a mell kivételével más számokban is szívesen megmérettetem magam. Régebben úsztam 200 méter vegyest és 200 méter pillangót is.

Bámulatos a dicsőségtablód, egyáltalán, van még hová fejlődnöd?

– Számomra az egyik legfelemelőbb érzés, mikor az eredményhirdetéskor meghallom a nevem. Úgy gondolom, ha van cél, van odavezető út is. Még két évem van a 18–29 közötti korosztályban, ez idő alatt szeretnék az eddigieknél is maradandóbbat alkotni. Bármit is csinálok az életben, azt úgy teszem, hogy mindent beleadok. Ez a – mondjuk úgy: győztes – mentalitás visz mindenkor előre.

A sportnak köszönhetően hovatovább körbeutaztad a földet, van a bakancslistádon állomás, ahová még nem utaztál el?

– Miután idén felfedeztem az ötödik kontinenst, már csak egy hely van, ahová szeretnék eljutni, ez pedig Észak-Amerika. Két éve az ottani Houstonban lett volna a vb-nk, de az a pandémia miatt elmaradt. Szerencsés vagyok, hogy ennyi nemzetközi erőpróbán képviselhettem a magyar színeket, ráadásul mindenhonnan csillogó érmekkel tértem haza. Ha már itt tartunk, a medáljaim között nem teszek különbséget, mindegyik kedves a szívemnek, azokért ugyanis keményen megdolgoztam. Valamennyit a herendi házunk vitrinjében őrzöm, és ha nosztalgiázni támad kedvem, csak rájuk pillantok.

A Vetési-gimnázium után az ELTE-n folytattad a tanulmányaidat, földrajz–német szakos tanár lettél, és a herendiek bánatára elköltöztél a fővárosba…

– Történjék bármi, nekem mindig Herend marad a világ közepe. Imádom, a béke és a nyugalom szigete, szinte minden oda köt, így mikor csak tehetem, megyek haza a családomhoz. Júliusban például minden hétvégén megöleltem a szüleimet. A díjaim nem csak az enyémek, valahol az övék is, hiszen mindent megteremtettek annak érdekében, hogy most olyasvalamikkel foglalkozhassak, amiket mindig is szerettem volna csinálni. Gyermekkorom óta tanári pályára készültem, most egy XIII. kerületi általános iskolában tanítok. Szeretek a diákok körében lenni, azt hiszem, jó a kapcsolatunk, a májusi minősítésemkor még azok is bőszen jelentkeztek az órámon, akik korábban elvétve tették fel a kezüket.

Az edzői pálya nem vonz?

– Dehogynem, nemrég el is végeztem egy úszóedzői képzést, és egy ideje visszajárok abba a táborba önkéntesként kicsiket oktatni, ahol hajdanán én is megismerkedtem ezzel a csodálatos sportággal. Azt szeretném, ha egyszer ők is átélnék azt az érzést, amit én a világ különböző pontjain, vagyis hozzám hasonló utat járnának be.

Eszem ágában sincs visszavonultatni, de meddig tervezel előre, meddig versenyeznél?

– A következő Eb-n azt a formámat szeretném mutatni, mint amit a koronavírus-járvány előtt, miközben mi, a szervátültetettek a versenyeinken leginkább az életet ünnepeljük. Nekem sosem az ellenfelek, hanem önmagam legyőzése a cél. Persze az elismerések eltökéltté is tettek. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap, én is vágyok egy szép családra, igyekezve példát mutatni a gyermekemnek, de azt gondolom, hogy amíg örömmel lépem át az uszoda kapuját, addig versenyezhetek. A seregszemléinken vannak nyugdíjas korú résztvevők is. Ha ez jut az eszembe, akkor szerintem a sport valamilyen formában mindig az életem része marad.

A versenyek után az édesanyád még mindig palacsintával vár haza?

– Általában igen, de újabban grízes tésztát is készít házi baracklekvárral, na, az aztán valami fenséges.