Idén a gallföld középső részén található, a kereszténység bölcsőjének is tartott városban bonyolították le a sportlövész szakág kontinensvetélkedését, ahol hazánkat – így a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetségét, valamint a Magyar Sportlövők Szövetségét – két litéri kitűnőség is reprezentálta. Az eseményen 17 nemzet 300 delegáltja vett részt, a különböző kategóriákat pedig egy amerikaiak által elhagyott légibázison hozták tető alá. – Az időjárás nem volt éppen ideális, eső és szélvihar váltotta egymást, előfordult, hogy vízszintesen hullott az égi áldás. Az alacsony hőmérséklet miatt néha fáztunk, de a körülmények mindenkit egyformán sújtottak. Vagyis a jó eredményekért mindnyájunknak keményen meg kellett küzdeni – mesélte Kapócs István, aki elárulta: klubtársát a kiutazás során még defekt is hátráltatta.

A tavaly vb-ezüstérmet szerzett Dobos a XIX. századi csappantyús fegyverek (úgynevezett manton) számában negyedik helyen végzett – a versenyüket vihar miatt félbe is szakították –, a még korábbi időkből való kovás gyújtásos (ülőkakasos) mezőnyben pedig ötödik lett. Mindkét tusában szétlövés döntött a végső sorrendről, ami mutatja a seregszemlék szorosságát. A magyarok a történelmi pontlövészetben a harmadik helyet szerezték meg. Egy taszári és egy kapuvári induló mellett a 2019-es Eb-ről aranyéremmel hazatért Kapócs is adott le lövéseket különböző távolságokból, az összteljesítményük végül egy körrel maradt el a második osztrákokétól. – Ez már a sokadik világversenyünk volt, természetesen most is mindent ki akartunk adni magunkból – mondta Kapócs, akitől megtudtuk, hogy Nyitrai József, a litériek többszörös világ- és Európa-bajnoka ezúttal nem tarthatott velük. Franciaországba az évközi erőpróbákon elért pontjaikkal kvalifikálták magukat.

A történelmi tűzfegyveres lövészet szerelmesei jövőre az olaszországi vb-n, Valeggio Sul Mincióban randevúznak egymással. A Balatonfűzfőn készülő, rendszerint precíziós pontossággal célzó litériek azon a seregszemlén is ott lennének, ahol szokásukhoz híven – kellő akarattal, kitartással és tudatossággal – újra felvehetik a versenyt a legjobbakkal. Az elhivatottságuk már nem is engedné, hogy kihagyjanak egy rangos viadalt. Az eddigi mutatóikból kitűnik, hogy jó versenyzőalkatok, nincs baj a ritmusérzékükkel, ami fontos is, ugyanis náluk nagyon sok minden fejben dől el. Úgy érződik: élvezik, amit csinálnak, hihetetlen hidegvérrel lőnek, és mindezt úgy teszik, hogy nincs sportállásuk, nem kapnak pénzt azért, ami a szenvedélyük. Annak a munkájuk mellett, a szabadide-jükben hódolnak. Mi több, még ők fizetnek azért, hogy versenyezzenek. Csak mert szeretik ezt az egészet – a nagy zajjal járó fegyverropogást, az időnként orrfacsaró lőporfüstöt.