HSG Holding Graz–Fejér-B.Á.L. Veszprém 30-29 (16-14)

Graz, 100 néző.

Veszprém: Balogh, Mojsilov (kapusok), Szuharev 5, Nourelden, Szmetán P. és Hári 4-4, Draskovics 3, Hornyák és Djukic 2-2, Vetési, Pintér, Bugyáki, Grünfelder és Szrnka 1-1, Preszter. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Éles József: Nem a megszokott hadrendünkben léptünk pályára, a „kísérletezésünk” nem jött be, rosszul kezdtük a találkozót, az osztrák bajnokság egyik eminense az első félidőben hat-hét góllal is vezetett. A küzdőszellemünket dicséri, hogy idővel ebből a hátrányból is sikerült talpra állnunk, és ha a hajrában nem könnyelműsködünk – hiszen büntetőt hagytunk ki és kínai figurával is próbálkoztunk –, akár nyerhettünk is volna.