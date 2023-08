FC Ajka – Pécsi MFC 0-2 (0-1)

Ajka, 700 néző. V.: Káprály M. Ajka: Horváth D. – Tóth G. (Szűcs K., a szünetben), Kenderes, Jagodics B. (Borsos, 58.), Csemer – Doncsecz (Rabatin, 58.), Zsolnai, Csizmadia Z., Babos B. (Antal, a szünetben) – Szarka Á. (Gaál B., 72.), Sejben. Edző: Jeney Gyula

Pécs: Helesfay – Svedjuk, Rácz L., Pejovics, Majnovics – Terbe, Krausz – Bukovics (Bachesz, 79.), Hudák (Szeles, 70.), Harsányi (Szabó M., 58.) – Gyurkits (Tóth-Gábor, 79.). Edző: Weitner Ádám.

Az előző fordulóban első győzelmét arató FC Ajka hazai pályán fogadta a még veretlen és még gólt sem kapó Pécset a labdarúgó NB II 5. fordulójában. A zöld-fehérek a tabella 11., míg a Baranya vármegyeiek az 5. helyről várhatták az összecsapást. A mérkőzés külön érdekessége, hogy a piros-feketék vezetőedzője Weitner Ádám 2014 és 2015 között szerepelt a bakonyiaknál, ahol 11 bajnoki mérkőzésen lépett pályára kezdőként, és egy gólt szerzett.

A találkozó elején nem feszültek túlságosan egymásnak a felek, a támadások javarészt a középpályán elhaltak. A 8. percben a pécsiek veszélyeztettek, de Hudák fejese célt tévesztett. A 17. minutumban Babos indította Szarkát, de az ajkai csatár lövése nem jelentett különösebb veszélyt a vendégek kapujára.

A 21. játékpercben Babos gyenge passzára csapott le Harsányi a hazai tizenhatoson belül, majd sarkalt Hudák elé, akinek a lövését Horváth Dániel még hatástalanította, de Gyurkits ismétlésénél már tehetetlen volt a hálóőr, 0-1.

A 36. percben Zsolnai vette észre a jobb szélen megiramodó Tóth Gergelyt, majd az ajkai védő ziccerbe is került, de a pécsi kapus Helesfay Donát védeni tudott.

A félidőben kettős cserét eszközölt az Ajka trénere. Az 54. percben a frissen beállt Antal Gábor lódult meg a pécsi kapu felé, majd lövésre vállalkozott, ami jócskán a kapu fölé szállt 23 méterről. Alig egy perccel később Zsolnai kapott remek labdát, majd lőtt, de a próbálkozása az oldalhálóban kötött ki. A 66. minutumban Csemer ívelte be a labdát bal szélről, Szarka mellel átvette a játékszert, majd kapura tüzelt, de menteni tudtak a mecseki védők.

A 68. percben jött a hideg zuhany, Szűcs hátra akarta passzolni a labdát az ajkai kapusnak, azonban nem nézte meg, hogy hol áll a társa, és a saját kapujába passzolt, 0-2.

A 77. játékpercben Antal fektette el szépen az emberét jobb szélen, majd a beadására Gaál érkezett, aki a kapu mellé fejelt. A hajrába paprikássá vált a hangulat, előbb Csemer kapott sárga lapos figyelmeztetést a hazai oldalon, majd a vendégektől Bachesz sárgult be. Az utolsó percekben nem változott már a játék eredménye, így Weitner Ádám csapata három ponttal távozhatott a pályáról.

Jeney Gyula: – Erről a mérkőzésről megfogadtam, hogy szakmailag nem mondok semmit, mert nem lenne értelme. Az ellenfél szinte nem is lőtt kapura, mi lőttünk magunknak két gólt. Rengeteg a ki nem kényszerített hibánk, és hetek óta sok rossz döntést hoznak a srácok. Ez a csapat is ugyanaz aki tavaly harmadik lett, de tudom, hogy ezt a feladatot is meg fogjuk oldani.

Weitner Ádám: – Önfeláldozóan és csapatként játszottunk, ráadásul most sem kaptunk gólt. Van hova fejlődnünk, valamint sokat kell dolgoznunk, de óriási siker nekünk, hogy itt Ajkán nyerni tudtunk.