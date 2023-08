Füredi Dániel (balra) egyre jobb formában versenyez

Forrás: PAC

A pápai atléta a Szolnokon rendezett U20-as magyar bajnokságon szerzett ezüstérmének köszönhetően utazhatott Izraelbe. Dániel a selejtezőkörben remek formában volt, idei legjobbjával (72.89 m) a hatodik helyen jutott be a fináléba. A legjobb 12 között 69.67-tel kezdett, majd második kísérletére 72.49 méterre dobta a hat kilogrammos szert. A folytatásban is kétszer még 70 méter fölé jutott, ám javítani nem tudott, így a hatodik helyen fejezte be az Európa-bajnokságot.

– Hosszú volt az idáig vezető út, 15 éves korában 78 méterig jutott a négy kilogrammos kalapáccsal, ami hatalmas egyesületi csúcs lett - tekintett vissza Dani eddigi pályafutására edzője, Varga Patrik. - A következő, Covid sújtotta években világranglista első helyig is felküzdötte magát, a korlátozások feloldása után az U20-as Európa-bajnokságon 10.lett, 2022-ben a korábbi eredményei alapján joggal reménykedtünk éremben a világbajnokságon, sajnos ez különböző okok miatt nem sikerült. Ezután egy több mint egyéves hullámvölgy következett, amiből úgy látom, mostanra sikerült kilábalnia. Elégedett és boldog vagyok, Jeruzsálemben az első cél az volt, hogy a 12-es döntőbe jusson, ezután pedig az, hogy a legjobb nyolcba verekedje magát, mindkettő sikerült. Maximálisan kihozta magából azt, ami most benne van, egy méterrel maradt csak el egyéni legjobbjától.