Péti MTE–FC Zirc 5–4 (4–0)

Pétfürdő. Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek (Erdősi P.), Müller, Nagy R., Horváth B. (Tóth Cs.), Bóka, Simon, Rados, Erdősi X., Petróczi, Molnár K. (Pálfi).

FC Zirc: Dobai – Bíró, Mári, Hornyacsek, Antal, Hegyi (Nagy B.), Stupián, Szöllősi, Takács (Végh), Kopházi, Somogyi.

Gólszerzők: Bóka (2), Gyurcsek, Petróczi, Molnár K., ill. Kopházi (2), Somogyi, Stupián.

Jól rajtoltak a hazaiak, a 32. percben már 4-0 szerepelt az eredményjelzőn. A második félidőben elkezdte a felzárkózást a Zirc, de egyenlíteni már nem tudtak.



Klíma-Park Magyarpolány SE–Szentantalfa NVSE 4–4 (2–1)

Magyarpolány. Klíma-Park Magyarpolány SE: Kócsár – Kulman Gy., Cseh, Király, Polt, Kulman B. (Horváth R.), Horváth D., Döbrösi M., Antal, Varga Á., Sárkány (Hardi).

Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi (Bertalan), Nagy Zs., Molnár K., Szigeti, Németh B., Molnár B., Csillag, Stadler, Slemmer, Vári Kovács (Muchychka).

Gólszerzők: Hardi, Horváth R., Varga Á., Antal, ill. Csillag (2), Molnár K., Molnár B.

Kiállítva: Horváth D. (90., Klíma-Park Magyarpolány SE).

Paprikás hangulatú mérkőzést vívtak a csapatok. Korán szerzett vezetést a hazai együttes, azonban a Szentantalfa büntetőből egyenlített. Az első játékrészben ismételten magukhoz ragadták az előnyt a hazaiak, amire a szünetig nem tudtak válaszolni a vendégek. A második félidőben ismét egy büntetővel egyenlítettek a vendégek, majd felváltva szerezték a csapatok a gólokat. A tíz sárga lapot, és egy pirosat hozó mérkőzésen 4-4-es döntetlen született.

Várpalotai BSK–Devecser SE 2–3 (2–1)

Várpalota. Várpalotai BSK: Bakos A. – Borbás, Józan, Szenyéri (Kolki), Gerák (Gómann), Marton, Szabó P., Bakos B., Nagy L., Gergely, Pilka (Jónás).

Devecser SE: Károlyi – Veisz, Bukovics (Szabó G.), Forgács, Szabó D., Sipos Felícián, Bencsik, Paksai, Ménes (Horváth M.), Schilde (Keringer), Venczel.

Gólszerzők: Gerák, Bakos B., ill. Szabó D. (2), Paksai.

A várpalotai együttes jól kezdte a mérkőzést, a 37. percben 2-0 volt az állás. A vendégek még az első félidő végén tudtak szépíteni Szabó révén. A második félidőben a hazaiak nem tudtak gólt szerezni, a vendégek pedig kettőt is, ezzel pedig megfordították a mérkőzést, és elvitték a három pontot Várpalotáról.



Ajka Kristály Se–Tihanyi FC 2–2 (0–2)

Ajka. Ajka Kristály Se: Bognár – Móger, Puskás, Gergócs (Grőber), Szabados, Adorján (Szabó Z.), Král (Schönberger), Ambrus, Magyar, Bakó (Biró), Rédling.

Tihanyi FC: Illés – Dévényi, László, Németh K., Barcza, Tar (Marton), Vojnity, Nemes Á., Szücs, Kovács Á., Nemes G. (Stáhl).

Gólszerzők: Puskás, Grőber, ill. Nemes G., Kovács Á.

Két jó erőkből álló csapat találkozott szombat délután. A Tihany a múlt szezonban a bajnokság második helyén végzett. A Balaton-partiak rengeteg szabálytalansággal tördelték a játékot. Az első játékrészben az Ajka Kristály védelme két súlyos hibát is elkövetett, ebből találtak be a vendégek. A második játékrészre több helyen frissítettek a hazaiak, majd egy remek akciót követően Kovács szépített. Később egy pontrúgásból talált be Puskás, döntetlenre mentve a mérkőzést. Az utolsó ziccer a találkozón az Ajka Kristály előtt adódott, azonban újabb gól már nem született.

Tudósított: Havasfalvi Lajos



Csetény SE–Gyulafirátót SE 2–4 (0–2)

Csetény. Csetény SE: Hornich – Hegedűs (Farkas Z.), Simon (Danó), Orbán B., Juhász, Nagy R., Dávid, Merkl, Orbán M., Kalányos, Horváth M.

Gyulafirátót SE: Gyurmánczi – Balta N., Dóczi, Vaczola, Farkas M., Kovács P. (Varga D.), Bekker (Stein), Beke (Vörös), Balta G. (Magyar), Kövesi (Tímár), Veszprémi. Edző:

Gólszerzők: Juhász (2), ill. Farkas M. (3), Balta G.

Kiállítva: Dávid (94., Csetény SE), Kalányos (76., Csetény SE).

A hatodik percben már kettő góllal vezetett a Gyulafirátót, két büntetőből szerzett találattal. A vendégek az előnyüket a 62. percben növelték háromra. A 68. minutumban szépítettek a hazaiak, de a rátótiak hamar visszaállították a három gólos különbséget. A mérkőzés utolsó találatát a csetényi Juhász szerezte, így alakult ki a 2-4-es végeredmény.