A vasiak - akik saját stadionjuk gyepcseréje miatt szerepeltek Ajkán - a Nyíregyházát fogadták, és egy óriási potyagóllal kerültek hátrányba a második félidő elején (1 óra 15 perc 16 másodperctől a videón). Egy hosszú indításnál Verpecz István kapus szeretett volna egy nagy rúgással felszabadítani, erre lett is volna ideje, ehelyett a rárontó Nagy Dominikot találta el, akiről 17-18 méterről a kapuba pattogott a játékszer. Ritkán látható, nagy potyagól született, amely a közönség mellett a mérkőzést közvetítő riportert is alaposan meglepte. Nem véletlenül, Verpecz társai is fogták a fejüket az eset után.

Az albérlet tehát nem hozott szerencsét a Haladásnak, igaz, a szombathelyiek a hajrában ki tudtak egyenlíteni, így pontot mentettek.

A játéknap eredményei: ETO FC Győr - HR-Rent Kozármisleny 2-1 (1-0), Budapest Honvéd-Tiszakécskei LC 2-1 (1-0), Kolorcity Kazincbarcika SC-BFC Siófok 1-1 (0-0), Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Gyirmót FC Győr 1-1 (0-1), Credobus Mosonmagyaróvár-FC Ajka 0-2 (0-2), Budafoki MTE - BVSC-Zugló 2-0 (0-0), Soroksár SC-Aqvital FC Csákvár 2-0 (0-0), Szombathelyi Haladás-Nyíregyháza Spartacus FC 1-1 (0-0), Pécsi MFC-Vasas FC 0-0.