A Pápai Vasas SE Pápai Vasas Teke Klub néven kezdi meg a küzdelmeket a Szuperligában, a pápaiak az első fordulóban hazai pályán a Kaposvár ellen mutatkoznak be. Az osztály legnagyobb esélyes természetesen a címvédő, Magyar Kupa győztes Szeged, meglepetés lenne, ha a Zalaegerszeg vagy épp a Répcelak meg tudná szorongatni a sokszoros bajnokot.

Az előttünk álló szezonban több megyei rangadót is rendeznek az NB I nyugati csoportjában, hiszen az Ajka, a Herend és a Pétfürdő is a mezőny tagja. Az Ajka Kristály SE a legutóbbi szezonban utolsó helyen végzett a legmagasabb osztályban, így került egy osztállyal lejjebb, ahol az idénynyitón Csákánydoroszlóra utazik. A Péti MTE Sárváron igyekszik jól indítani a menetelést, a Herend VTK pedig a Szentgotthárd II. vendége lesz. A pápaiak idén is két csapatot neveztek, a Pápai Vasas TK II. az NB II-ben egy tavalyinál jobb idényben bízik, első ellenfelük hazai környezetben a Perenyei TK lesz.

Az őszi szezon szeptember 2-án kezdődik és november 4-éig tart.