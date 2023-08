No nem a Ferencváros blamájára gondolok a Bajnokok Ligájában, sokkal inkább a fukuokai világbajnokság hőseire, akik fantasztikus sportteljesítményt nyújtottak. Még most is libabőrös az ember, amikor Rasovszky Kristóf egyéni ezüstérmére, a válogatott csapat második helyére, Kós Hubert aranyérmére és a férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel megszerzett első helyére gondol. És akkor még nem is beszéltük a női és férfi kardcsapat Milánóban elhódított világbajnoki címéről. Hamarosan a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, az atlétikai világbajnokság kezdődik Budapesten, ahol remélhetőleg ismét új példaképek, kiváló eredmények születnek. Egy biztos, a magyar drukkereken semmi nem fog múlni.