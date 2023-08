A kilencfős mezőny viszonylag lassan kezdte a futamot, majd fokozatosan rákapcsoltak. 600 méter környékén Kéri Bianka hatalmasat hajrázott és pár másodpercig fel is zárkózott a külső ívről a harmadik helyre, de a végéig nem bírta, és a 8. helyen fejezte be az elődöntőt 2:01.68-as idővel. A futamot 2:00.28-cal a brit Reekie nyerte meg, második helyen az amerikai Rogers végzett 2:00.47-tel, és a jamaicai Goule-Toppin ért be a harmadik helyre 2:00.78-cal.

A döntőbe a három futam első és második helyezettje, valamit a két legjobb idővel rendelkező jut be.