Korosztályos válogatottunk az előző négy világversenyén elődöntős volt, kétszer aranyérmes lett, így az utódok előtt magasra tették a lécet. Bohus Bea szövetségi edző gárdája nagy reményekkel, egyúttal izgatottan és motiváltan várta a Podgoricára vitt ifjúsági Eb-t. – Az eddigi legrangosabb viadalunk előtt Balatonbogláron és Győrben edzőtáboroztunk, sokat dolgoztunk és közben tesztmérkőzéseket is vívtunk. Jó közösségünk alakult ki, igaz, azt tudtuk, hogy ami a hazai sorozatokban elég, az a nemzetközi szinten kevés lesz, így a fontos tapasztalatszerzés mellett is megpróbáltuk odatenni magunkat Montenegró fővárosában – mondta az eseményen ötödikként zárt együttesünk egyik legfiatalabb tagja.

A mieink a csoportjukban először a franciákkal néztek farkasszemet, s noha többször is vezettek hat góllal, végül kikaptak (28-33), miközben Virág egy tucatszor köszönt be a gall kapusoknak. Észak-Macedóniát 46-17 arányban verték meg, majd a románok ellen ötgólos hátrányból is felálltak (29-27), így – a veszprémi hölgy újabb négy, illetve nyolc góljának is köszönhetően – másodikként jutottak be a középdöntőbe. Ott az első körben sokáig jobban álltak a dánoknál, az összecsapás mégis pontosztozkodást hozott (24-24), aztán bár átléptek a hollandokon (34-22), lemaradtak az elődöntőről és a folytatásban „csak” az 5-8. helyért szállhattak harcba. Főhősünk a középszakaszban tízszer volt eredményes. A helyosztók során előbb a házigazdát (27-24), majd Szerbiát (28-25) múlták felül, Virág pedig tizennégyszer zörgette meg az ellenfelek hálóját. – A keretünknek ez volt az első nagy erőpróbája, ezért nincs bennünk keserűség, mi több, én kifejezetten örültem annak, hogy három riválissal szemben is jelentős hátrányból fordítottunk. Persze az is jól esett, hogy számomra ilyen jól sikerült a kontinensvetélkedő, sokat lehettem a pályán, valamint fontos szituációkban higgadt tudtam maradni és jó néhányszor „elsült a kezem”. Szerintem mindnyájan hasznos ismeretekre tettünk szert, egy ideig a franciák és a dánok ellen is nekünk állt a zászló, velük is kiélezett párharcokba bonyolódtunk. Nincs mese, mennünk, dolgoznunk kell tovább, hogy legközelebb még előrébb végezzünk.

A tornán pompás formát mutatott diáktól megtudtuk, hogy gyermekként teniszben sem volt ügyetlen, majd más sportokat is kipróbált – síelt, wake- és snowboardozott, míg a strandröplabdát ma is imádja –, aztán az Éles KISE-ben kiderült, hogy legtöbbre a kézilabdapályán viheti. Szedlák Nikolett és Gyévai Iván fedezte fel a sportágnak. Általános iskolás koráig veszprémi színekben játszott, és a statisztikák szerint minden fronton ontotta a gólokat. Nem csoda, hogy két éve Balatonboglárra költözött, ahol ifjabb Kiss Szilárd és dr. Woth Péter tanítványaként az előző szezonban első lett a NEKA serdülő, ifjúsági és NB II-es körével. Ráadásul az iskolapadban is jól teljesít, legutóbb 4,8-es átlagot produkált, így jó eséllyel valósíthatja meg azon tervét, hogy egyszer gyógytornászként vegyen részt a sportolók rehabilitációjában. Ám addig akad még teendője a küzdőtéren is. – A klub serdülő és ifjúsági csapatában minden bizonnyal helyet kapok, de azon is leszek, hogy idővel az NB I-es felnőttek ajtaján is bekopogtassak. Óriási lehetőség lenne bemutatkozni az élvonalban. Az edzőim általában jobbátlövőként számítanak rám, de néha feltűnök irányítóposzton is. A felkészítőim azt mondják, hogy a legtöbb szituációban jó döntéseket hozok, azzal viszont én is tisztában vagyok, hogy nagyon sok mindenben kell még fejlődnöm. A norvég Nora Mørk a kedvencem és a példaképem, fantasztikus lenne hozzá hasonló pályafutást elérni, én már azzal megelégednék, ha mondjuk tíz év múlva – meghatározó emberként – egy külföldi BL-csapatban szerepelhetnék.

A tehetséges sportoló elárulta: a NEKÁ-nál minden adott a zavartalan munkához, ott az előző szezonokban fizikális és mentális téren is sokat lépett előre. – Biztos vagyok benne, hogy a következő évadom is tartogat kihívásokat, amiket várok is. Szeretnék minél többet játszani, a csapataimnak stabil és hasznos tagja lenni. Ezért folytatnom kell a megkezdett munkát, hogy minden szempontból fejlődhessek és mind stabilabb teljesítményt nyújthassak. Rengeteg edzés és mérkőzés vár rám, hogy a kitűzött céljaimat elérjem. Ugyanis jó lenne megmutatni, hogy idővel magasabb szinten is képes vagyok jól játszani.

Fazekas Virág nagy értéke lehet a magyar kézilabdázásnak, akivel a szakemberek mindenütt számolhatnak. A korosztályos seregszemléken szerzett góljainak köszönhetően mind több önbizalomra tesz szert, de ezzel kapcsolatban is van egy megállapítása: – Szívesen vállalkozok lövésekre, örülök, ha betalálok a másik oldal kapujába, de a legfontosabb mindig az adott közösségem eredményessége. Ezért úgy próbálom megvalósítani az álmaimat, hogy miközben mindig igyekszem a legjobbamat nyújtani, minden erőmmel a csapatomnak is segítek.