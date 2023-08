A hiányzó rendezvényről és egy alakuló szervezetről Hegedűs Gyula – maga is sakkozó – mesélt, miután az összesorsolást követően ki-ki kezet fogott a párjával, majd megkezdődött a verseny. Megtudtuk, szerveződik a Hatvannégymező Sakkegyesület, hogy ebben a műfajban is legyen Veszprémnek rangjához illő civil szervezete.

Beszélgetőtársam arról is mesélt, hogy a gyakorláshoz már létezik számukra egy valóságos sakkozó: Kánaán a városközpontban, mégpedig a megyei könyvtárban található Zug, ami egy kiválóan felszerelt közösségi tér. Tehát sokan vannak, gyerekek és felnőttek, akik szívesen sakkoznak, gyakorlóhely is akad, már csak a versenyek hiányoztak. Meghirdették hát az első nyílt, veszprémi sakkbajnokságot a könyvtár Kisfaludy-termébe. Nem várt sikert hozott a kezdeményezés; a 48 főre berendezett helyiségben több mint hetvenen jelentkeztek, hogy indulnának a bajnokságon. Bővítették az asztalok, a felszerelés számát, majd elindult a verseny.

Míg sorban álltak a jelentkezők, a már regisztrált versenyzők egymással gyakoroltak Fotó: Őrsi Ágnes

Hegedűs Gyula, akinek a Simonyi-iskolában saját csoportjai is vannak, azt mondta, mivel ennyire népszerű lett ez a sportág, a továbblépést a klub mellett a versenyek jelentik. Az első alkalommal ezért véleményt is kérnek. A nevezési díjak nagyjából lefedik a költségeket, de például, ha egy családból hárman is sakkoznak, a család csak az első nevezésért fizet.

Az első veszprémi sakkbajnokság színvonalas, jó verseny volt, négy-öt, már címet elért versenyzővel. A hivatalos eredmény, ami a nemzetközi sakkszövetség oldalára is felkerült:

Veszprém város 2023 évi nyílt sakkbajnokságának győztese Margl Roland Fide-mester (Pápa, Szabadgyalog SE). Második helyet ért el Bernáth Bence (Pétfürdő), harmadikat pedig Téglás Balázs (Budapest). A legjobb női játékos Kissné Simon Bernadett (Pápa, Szabadgyalog SE), a legjobb szenior játékos pedig Kosztolánczi Gyula Fide-mester (Tapolca SE) lett. Az ifjúsági A csoport győztese Kiss Bence (Pápa Szabadgyalog SE), az ifjúsági B csoport élén pedig Nagy Norbert (Budapest) végzett. A versenyen összesen kimondottan sokan vettek részt; 72 játékos indult, kilencfordulós, svájci rendszerben történt a lebonyolítás.