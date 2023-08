Az FC Ajka csapata egy döntetlennel kezdte a szezont a Soroksár ellen, majd a második fordulóban egy 2-0-s vereséget gyűjtött be Budafokon. Jeney csapata jó focit játszott, azonban a gól hiányzott a támadókból. A szegedi együttes a nyitányon 1-0-ra győzte le a Kazincbarcikát, majd a következő fordulóban egy gólzáporos mérkőzésen 4-3-ra nyert a múlt évben még első osztályban szereplő Vasas ellen a Szent Gellért Fórumban. Az alföldi csapat mellett az ETO Győr, a Budafok és a Pécs nem hibázott eddig két játéknap után.

A szegediek friss nyári szerzeménye, Borvető Áron eddig jól teljesít, ami a góllövést illeti. A 25 éves támadó a Haladástól igazolt Szegedre, és az első két bajnoki mérkőzésen góllal hálálta meg a bizalmat Stevanovic Aleksandar vezetőedzőnek, így az ajkai védelemnek nagy figyelmet kell majd fordítani a gólerős játékosra.

A bakonyiaknál minimálisan változott a keret nyáron, három érkező mellett öt távozója volt a klubnak. A kék-fekete alakulatnál sok változást hajtottak végre, és 11 érkező mellett ugyanennyi távozója is volt a csapatnak.

A két csapat 12. alkalommal mérkőzik meg egymással bajnoki találkozón. A zöld-fehérek eddig három alkalommal nyertek, a szegediek ötször, és háromszor nem született győztes. A legutóbbi összecsapásukon 0-0-s döntetlen született. Gólokat tekintve 11-13 az állás a szegediek javára.

– Most már abba a helyzetben, hogy mindenképpen nyernünk kell a hétvégén, nincs mellébeszélés, itthon kell tartanunk a három bajnoki pontot. Remélem, hogy az eddig mutatott domináns és nagy fölényű játékunk mellé most már eredmény is párosul – nyilatkozta Jeney Gyula vezetőedző, a mérkőzést megelőzően.

Az FC Ajka-Szeged Csanád Grosics Akadémia bajnoki mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik az Ajka Városi Sportcentrumban.