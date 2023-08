Szombat kora reggel nagy gondot okozott a szervezők számára az átvonuló zivatar, eláztatva a versenyhelyszínt, a Kossuth utcát Veszprémben. Az időjárás azonban kegyes volt, és az előzetesen 9 órára tervezett startot tartani is tudták a rendezők. Közel 70 csapat mérhette össze a tudását a három a három elleni játékban. Ügyességi versenyeknek is helyt adott a belváros, ami népszerűnek bizonyult. Voltak, akik a nyaralásukat megszakítva látogattak a királynék városába, és indultak el a versenyen. A megmérettetés nemzetközinek bizonyult, ugyanis indultak Fülöp-szigeteki és mongol versenyzők is.

A streetball-fesztivál következő állomása Budapesten lesz, a Hősök terén szeptember 16-án, ami egyben szezonzáró is lesz.