Az idei versenyszezont a modellezők márciusban a tapolcai Dunántúli Bajnoksággal kezdték a Herendi Modellező SE rendezésében, ahol fantasztikus eredményeket értek el. F1A vitorlázó kategória: 1. Halász-Szabó István (Herend), 2. Selmeci Balázs (Ajka), 3. Krasznai Dávid (Debrecen). Ifjúsági F1A: 1. Csikár Imre Móric, 2. Csikár Lili Veronika (mindketten a Herendi Modellező SE versenyzői).

A 32. alkalommal, Világkupa-fordulóként megrendezett Herend Kupának szokás szerint a tapolcai reptér adott otthont. Az időjárással nem lett volna gond, de a szél keresztbe fújt a keskeny reptéren, ezért a repülési időt csökkenteni kellett. Sajnos a szél este sem állt el, így speciális döntőt kellett tartani, ahol nem a modellek teljes repülési idejét nézték, hanem a modellek repülési magasságát mérték adott időpillanatban egy elektronikus eszköz (altimeter) segítségével. Ez a különleges megoldás fokozott figyelmet igényelt mind a rendezők, mind a versenyzők részéről. A népes döntőben végül kettős hazai, herendi győzelem született, F1A-ban Horváth Tamás, ifiben Csikár Imre Móric állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

Áprilisban a magyar határon túl, Nagyszalonta közelében került megrendezésre a Harghita Cup Világkupa-forduló. F1A vitorlázó kategóriában Halász-Szabó Levente (Herend) zsinórja a döntőben elszakadt, így „csak” a 4. helyen végzett. A győzelmet a szlovák Ivan Bezak szerezte meg, mögötte a debreceni Krasznai Dávid zárt, és a dobogó legalsó fokára a cseh Vitek Rössel léphetett fel. A herendi Csikár Imre Móric utolsó startjában egyetlen másodperc hiányzott, így 9. lett. Ifiben a cseh Jan Zajic volt a legjobb, második Rémai Jonatán (Várpalota), harmadik Csikár Imre Móric (Herend) lett.

Májusban Nagyszalonta ismét dupla szabadonrepülő Világkupa-fordulónak adott otthont. Igen nagy és erős mezőny jött össze. A Salonta Kupán egész nap csodálatos időben folyt a verseny. F1A vitorlázó kategóriában 101 indulóból 51-en jutottak döntőbe, a tíz perces repülési időt is tízen teljesítették. A dobogó legmagasabb fokára Eyal Galor (Izrael) állhatott, Csikár Imre Móric (Herend) 27. lett. Az ifik közt Szőke Kinga (Gyula), Tomasz Jeziorny (lengyel), Csikár Imre Móric (Herend) lett a végső sorrend.

A második versenynap (Szabó Miklós-emlékverseny) meglehetősen változékony időben zajlott, többször eleredt az eső, időnként a szél is megélénkült. A herendiek közül ezúttal Halász-Szabó Levente jutott be az F1A kategória 49 fős döntőjébe. A hat percet 33-an teljesítették, köztük Levente is. A 8 perces startban dőlt el a verseny, ahol a svéd Per Findahl nyert, Levente a 23. helyen végzett a 104 fős mezőnyben.

A Tisza Kupa I. fordulóján az erős szél miatt csak három startot kellett végrehajtaniuk a versenyzőknek, kettő percre rövidített repülési idővel. Még ezt is csak öten tudták teljesíteni. A herendi Csikár Imre Móric felnőttben 2., ifiben első helyezést ért el.

Elképesztő eredményekkel büszkélkedhet már most Csikár Imre Móric

Forrás: Herendi Modellezők SE

Másnap a Tisza Kupa II. fordulóján már szép időben zajlott a verseny. Csikár Imre Móric első startja taktikai hiba miatt érvénytelen lett, így ifiben Guti Réka (Gyula) és Nagy Gergő Vilmos (Zalaegerszeg) mögött ezúttal csak harmadik lett.

Júniusban a szerbiai Aradac közelében találkoztak ismét dupla Világkupán a szabadonrepülő modellezés szerelmesei. A Srem Kupán szép időben kezdődött a küzdelem, de a 3. start után az átvonuló zivatar miatt félbe kellett szakítani a versenyt. A szünet után a 65 indulóból 25-en jutottak be a döntőbe, köztük 4 magyar. A legjobb magyar a gyulai Nagy Csaba lett 10. helyezésével, Halász-Szabó István (Herend) modellje hiába repülte ki a nyolc percet az első döntő fordulóban, sajnos nem találta meg időben a repülőjét, így el sem tudott startolni az utolsó döntő startban, 16. lett. Csikár Imre Móric (szintén Herend) 17., ifiben 4. lett.

A tavalyi fantasztikus bulgáriai vb-szereplés (F1A csapatgyőzelem, F1P csapat bronz-, 1 egyéni arany- és 2 bronzérem) után most a Franciaországban, augusztusban megrendezésre kerülő ifjúsági Európa-bajnokságra készül a csapat. Ez minden idők legnagyobb eseménye lesz, mert együtt rendezik a felnőtt vb-vel.