A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy 137 érdeklődő örült a délutánra megjavult időjárásnak, így Vogel Zsolt BEK-győztessel, Ábrahám István masters világ- és Európa-bajnok játékossal, valamint Hargitai Attila edzővel ismerkedhettek a sportággal.

Az esemény izgalmait növelte, hogy a férfi vízilabda-válogatott az előző napon az utolsó másodpercben lőtt góllal 12-11-re legyőzte a spanyolokat a Japánban zajló világbajnokság elődöntőjében, és megszerezte az olimpiai kvótát is. A kapuban kitűnően védő Vogel Soma édesapja, Vogel Zsolt pedig ezúttal a révfülöpi strandoló gyerekeket edzette.

A győri vízisport-egyesület női vízilabdacsapatával érkezett edzőjük, Zsolt, akit már hét éve Győrhöz köt a munka, ezért félig odavalósinak is vallja magát. Az edző beszélt arról is, hogy miként szurkol fiának a legnagyobb versenyeken.

- Egy apuka biztosan nézi a meccset, egy érintett apuka, aki a vízilabdában él, nem tudom, hogy nézi-e, de én nem szoktam élőben nézni. Inkább valami elfoglaltságot találok. Ebben van már némi kis babona, önmagam kímélése szintén, de aztán a meccs vége után higgadtan, az eredmény tudatában megnézem már mindig, legalább részletekben visszanézem és értékelem. De inkább érzelemmentesen, csak szakmailag. A tegnapi meccs utolsó perceit már láttam. A végjátékban jóformán mindig ez a forgatókönyv. Sosincs lefutott mérkőzés, két-három gól tűnik el, aztán a mérkőzésen belüli egy-két szituáció dönti el a mérkőzést. Nem izgulok ma még a holnapi döntő miatt, aznap persze elkezdek majd izgulni, valami egyszerű üzenetváltás lesz a fiammal, de nem irkálunk extrákat, és nem szakmázunk. Nem beszélek bele a dologba, egy-két emojit küldünk egymásnak, és a meccs alatt megpróbálom elfoglalni magam. Győrben a belvárosban kávézom, sétálok, aztán csurognak az események a telefonomra. Nagyjából a vége után egy órával már bele lehet látni, hogy mi történt. Az éremátadást persze már megnézem majd – vallotta Zsolt, akinek mindkét fia vízilabda-karrierje úgy alakult, hogy elég sokáig nála játszottak. - Én voltam az első edzőjük, és négy-öt évig, 16 éves korukig én foglalkoztam velük. Most a győri női ob I-es csapattal foglalkozom, első osztályban játszunk. Vannak már 18 éven felettiek is a csapatban, de gyermek és serdülő korúak szintén – mondta Vogel Zsolt.

Az edző családjával pihenésképpen is sportol, a fiai nagyon aktívak, a strandon is előkerül a labda, dekáznak, védenek, a felnőtt nagyok a legkisebb nyolcéves öccsüket is bevonják. Kapura dobnak, lőnek. - A kicsi is sportol, a sporthoz szoktatás fontos, kézilabdát és vízilabdát gyakorol, de még nem lehet tudni, hogy valamelyiknél megragad-e majd. A lányom a legidősebb gyermekem. Ő nem sportol, szereti ugyan a mozgást, sokat járt uszodába, táborozott a sportolókkal, de nem több. A Balatont mindannyian szeretjük, sokat nyaraltam gyerekkoromban az északi parton, édesapám vendéglátásban dolgozott több szezonban Balatonfüreden. A nagyszüleimnek Aligán volt nyaralójuk, oda jártunk egykor. Anyósomék Almádiban vannak nyaranta, ott sokszor pihenünk ott velük, de amikor lehet, lemegyünk a tengerpartra. Most ide a család nélkül, egyedül jöttem a csapatommal. Az alapozást kezdtük el a következő szezonra. Sok új játékos érkezett, csapatépítésnek jó a révfülöpi esemény. Röplabdáztunk, strandoltunk, megnéztük a kilátót, a harmadik napon utazunk haza, és otthon megkezdjük a felkészülést.

- Aztán ha jövőre újra valamilyen programra hív Cini, biztosan visszatérek – árulta el az edző, aki a közönségtalálkozón az érdeklődő gyerekeknek beszélt a BEK-döntőkről, a vízilabda sportág népszerűségéről.

Edzőtársa, Hargitai Attila a vízilabda történetéről szólt, remélve, hogy másnaptól négyszeres világbajnok lesz Magyarország csapata. Az edzők aztán vízilabdás sapkákat osztottak ki, és Ábrahám István masters világ- és Európa-bajnokkal és a győri vízilabdás lányokkal a gyerekek kisebb csoportjaival gyakoroltatta a vízben a kapura lövést, és ismertette meg a vízilabda alapjait. Pihenésképpen végül örömmel dedikáltak, beszélgettek.