Az 53. percben Szilágyi törhetett kapura, lőni is tudott, Horváth védett a rövid oldalnál.

Nem sokkal később hármat is cserélt Jeney Gyula, Rabatin, Szarka és Babos érkezett. Igyekezett nyomást helyezni ellenfelére az Ajka, ez olykor ikerült is, de komolyabb helyzet nem alakult ki.

A 83. percben Horváthnak kellett nyújtózkodnia, hogy kiüssön egy léc alá hulló labdát.

A ráadásban a hazaiak kis híján egyenlítettek, Zsolnai lövése nem sokkal suhant el a jobb kapufa mellett.

A Vasas nem mutatott sokat ezen a meccsen, de két szabadrúgás és két fejes elegendő volt ahhoz, hogy elvigye a három pontot Ajkáról.

Jeney Gyula: – Elkerülhető gólokat kaptunk, sajnos most ilyen passzban vagyunk, nagy az önbizalomhiányunk. Tudom, hogy mindenki jobb szezonkezdetről álmodott, de rengeteget dolgozunk azon, hogy eredményesek legyünk. Apróságokon múlik, hogy most nem jönnek úgy az eredmények, mint tavaly.

Desits Szilárd: – Nem tudtuk azt a játékot játszani, amit szerettünk volna. Nem is volt egyszerű dolgunk, az ajkaiak tavaly remekül szerepeltek az NB II-ben, és ránk is tudták erőltetni az akaratukat. A csapatom remekül küzdött, és szervezettségből jelesre vizsgázott.