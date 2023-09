CYEB-Budakalász–Fejér-B.Á.L. Veszprém 28-29 (14-14)

Budakalász, 200 néző. Vezette: Paska, Vastag.

Budakalász: Tóth M. – Varjú 6 (2), SINKOVITS 5, Dávid, Mikhalin, JURIC-GRGIC 5, KOVÁCS D. 4. Csere: Bíró (kapus), Kiss B. 3, TYISKOV 4, Ranisavljevic 1, Halász, Berényi, Siklós-Szondi, Tóth Sz., Vrhovina. Edző: Csoknyai István.

Veszprém: MOJSILOV – Szmetán P. 2, Szuharev 2, Pintér 1, Grünfelder 2, DRASKOVICS 6, HÁRI 7 (4). Csere: Balogh (kapus), Bugyáki 1, Szrnka, Kristóf 2, DJUKIC 5, Hornyák 1, Preszter, Vetési. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 10, ill. 16 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 4/4.

A párharcnak kicsivel a hazaiak voltak az esélyesei, lévén, hogy a mieink az első két élvonalbeli fordulót követően pont nélkül álltak, a rivális viszont legutóbb Komlóról távozott diadalittasan. Az elején Draskovicsnak volt betudható, hogy a papírforma mit sem ér, az átlövő az első kísérleteit még elpuskázta, de ez nem szegte a kedvét, mivel egymás után négyszer is betalált (3-6). A jó felfogásban játszott bakonyiak később is feszesen védekeztek – Mojsilov pedig büntetőt hárított –, és mert a lövéseik is pontosak voltak, negyedóra után négy góllal vezettek (5-9). Sajnos a vendégek részéről elég volt egy hatperces, gól nélküli hullámvölgy ahhoz, hogy az ellenfél kiegyenlítsen (9-9), mi több, egy–nulla után ismét ők álltak jobban (11-10). Éles-mester időkérése elérte a célját, a csapata rendezte a sorait (12-14), igaz, a nagyszünetre döntetlennel vonultak a felek.

A második félidőt Mikhalin piros lapja vezette fel, majd hol az egyik (15-16), hol a másik gárda vezetett (18-17). A pályán nagy csata zajlott, ettől függetlenül kevés volt a technikai hiba és az eladott labda (19-19). A valamivel motiváltabb Szuharevék a 43. percben kicsit meglepték a másik oldalt, még feszesebben védekeztek és figyelmesebben támadtak, s két találattal megléptek (19-21). A „hurráhangulat” nem tartott sokáig, mert a budakalásziak gyorsan – aztán a folytatásban rendre – egalizálták az állást, majd az együttesek innentől kezdve egymás sarkát taposták (…pedig Grünfelderék gyakran voltak emberhátrányban; 23-23, 25-25, 27-27). Az utolsó percben Hári hétméteresből volt eredményes, míg Balogh a lefújás előtt védte Sinkovits próbálkozását.

Csoknyai István: Elmaradtunk a múlt heti teljesítményünktől, a vetélytársunk pedig lendületesen és okosan játszott, kihasználta a hibáinkat. Mivel körülményesek és pontatlanok voltunk, nem hoztuk a kötelezőnek gondolt győzelmet.

Danyi Gábor: Noha az esélyek nem mellettünk szóltak, ezúttal sikerült átlépnünk az árnyékunkat, igazi csapatként működtünk. Örülünk annak, hogy a hajrában stabilak tudtunk maradni. Ezzel a hittel dolgoznánk tovább.