Az új szezon első fordulójában idegenben szerepel a BKSE, amelyre nem vár könnyű feladat az első osztályba egy év után visszakerülő Eger vendégeként. Tóth Edmond csapata a kiesést követően, az előző idényben bajnok lett az NB I/B-ben, így komoly önbizalommal, lendülettel várja az újabb NB I-es szereplést. Az egrieknél Ágoston Áron és Tóvizi Tamás személyében két volt füredi játékos is szerepel.

A Balaton-partiak remek meccsel hangoltak a rajtra, a múlt héten 27-27-es döntetlent játszottak az OTP Bank-Pick Szegeddel. Előtte Gyöngyösön játszottak edzőmeccset (30-35-ös vereség) a fürediek, akik korábban, a saját rendezésű nemzetközi tornán alulmaradtak (26-31) a szlovén Trebnje csapatával szemben, majd legyőzték (25-19) az osztrák Köflachot. A felkészülés legelején a Komló, a Dabas és a Csurgó volt még a BKSE edzőpartnere.

György László vezetőedző alakulata három játékossal bővült a nyáron. Érkezett két szlovén, a beállós Domen Sikosek Pelko és a jobbátlövő Kljun Tadej. Mellettük balszélső poszton Kovács Bence az új ember.

A BKSE az előző idényben ötödik lett a legjobbak között, egy olyan szezon végén, amelyben nemzetközi porondon (Európa Liga) is helyt kellett állni, emellett rengeteg sérüléssel kellett megküzdeni. A fürediek továbbra is az NB I-es mezőny legjobbjai közé tartoznak és ha a szerencse nem hagyja el őket, ezt minden bizonnyal bizonyítani is tudják majd a következő hónapokban.