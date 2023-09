A balatonfőkajári pályán rendezi meg a Főnix Motorsport október 7-én nyolcadikán a Balaton Park Circuit legelső versenyhétvégéjét. A #FirstLap Cup az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság Túraautóinak záró hétvégéje, valamint az ESET Cup Series meghívásos versenyhétvégéje is lesu. Két márkakupát is vendégül látunk, a Swift Cup Europe és az FIA CEZ F4 Championship is három-három futamon áll majd rajthoz október 7.-én és 8.-án.

A túraautók 2000 köbcenti alatt és felett mérhetik össze tudásukat, a jól megismert FIA CEZ csapatok is tiszteletüket teszik ezen a történelmi versenyhétvégén. A GT kategória villámgyors autói is izgalmas küzdelmeket ígérnek, két sprint és egy egyórás endurance futamon is. Az FIA CEZ F4 sorozat a legújabb beszállókategória a fiatal tehetségeknek, F4-es versenyautókkal vívnak majd látványos csatákat. Továbbá a test-test elleni küzdelmeiről híres Swift Cup Europe márkakupa is itt lesz, sok magyar résztvevővel. A hétvégére az úgynevezett paddock területére ingyenes lesz a belépés, a nézőtér nem lesz használatban.

A motogp.com-on olvasható hír szerint az előzetes versenynaptár rekordot jelentő, 22 futamot tartalmaz, az idény március 10-én Katarban kezdődik és november 17-én, Valenciában zárul, írja az MTI. Az Almati közelében található Sokol nemzetközi versenypálya jövőre debütálna a gyorsaságimotoros-vb programjában, de az erről szóló szerződést még nem írták alá és az aszfaltcsík homologizációja, azaz engedélyezése is hátra van még. Ha Kazahsztánban bármi miatt akadályokba ütközne a verseny megrendezése, akkor a most nyilvánosságra hozott tervezet szerint a balatonfőkajári pálya „ugrana be” a június 16-ra kiírt viadal helyszíneként.

A gyorsaságimotoros-vb, valamint a Superbike-vb hivatalos honlapja a közelmúltban számolt be arról, hogy a jogtulajdonos Dorna Sports a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-vel (HUMDA) közösen azon dolgozik, hogy a vb-sorozatok visszakerülhessenek Magyarországra. Mint írták, a Dorna és a HUMDA célja, hogy a Hungaroring, valamint az újonnan megépített Balaton Park Circuit elnyerje a szükséges engedélyeket, azaz a homologizációt, melynek nyomán a Superbike-vb és a MotoGP is visszatérhet majd Magyarországra.