Fejér-B.Á.L. Veszprém U21–Mezőkövesdi KKFT 25-42 (11-18)

Veszprém, DEVM Sportcsarnok, 120 néző. V.: Haskó, Natkai.

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21: Nagy-Gáspár, Kaiser (kapusok), Preszter 3 (1), Farkas 1 (1), Fercsik 2, Gulyás 1, Fazekas Á. 1, Szucsik 4, Fazekas M. 2 (1), Ruzsányi 2 (1), Majczán 5, Rubos 2, Török-Vida 1, Szatmári B., Szatmári S., Ihász 1. Edző: Kovács György.

Mezőkövesdi KKFT: Szilágyi, Ulicsinyi 1 (kapusok), Jancsó 7 (2), Kovács 6, Sárosi 2, Vincze 4, Nyitrai, Horváth 1, Boda, Kátai 4 (3), Szabó 8 (1), Nagy 1, Dobi 5, Bodnár 3 (2). Edző: Drizner Péter.

Kiállítások: 8, ill. 16 perc.

Hétméteresek: 9/4, ill. 9/8.

A mezőkövesdi együttes indított jobban. A 4. percben már 0-5 volt az állás. Rövidesen játékba lendült Kovács György csapata is, és a 8. percben két gólt lefaragott a hátrányából. Az első játékrész végéig nem tudta tartani a lépést a Fejér-B.Á.L. és végül 11-18-cal mehettek pihenőre a felek. A második félidőben tovább nőtt a két csapat közti szakadék. 45. perc 17-32. A hajrára se tudta rendezni a sorait a hazai együttes, és végül 17 gólos vereséget szenvedett a Veszprém hazai pályán.

ÓAM-Ózdi KC–BFKA Veszprém U21 26-39 (10-22)

Ózd, 200 néző. V.: Héjja, Kónya

Ózd: Nagy P., Moscoso, Konyicsák (kapusok), Kovácsevics, Rozner 7 (4), Kovács A., Csépányi, Péter 2, Bárdos, Skoda 5, Kecskés 1, Zelei 3, Tóth I. 3, Tóth M., Molnár G. 5, Kiss B. Vezetőedző: Kocsis Csaba

Veszprém: Tóth M., Győri N., Reidmar (kapusok), Jajic 6, Czabula, Füry, Szabó T. 4, Janowszky 1, Varga 1, Hoffmann 4, Végh B. 4, Bőti 2, Balogh B. 4, Bene 2, Barna 8 (1), Sisa 3. Edző: Dinko Dankovic

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 1/1.

Fantasztikuson rajtolt Dinko Dankovic együttese, a 8. percben 0-8 szerepelt az eredményjelzőn, amire már a hazaiak trénere időkéréssel reagált. Nem tudott mit kezdeni az Ózd a Veszprémmel, és a 15. minutumban már két számjegyű volt a különbség (3-13). A vendégek egy percre se vették le a lábukat a gázpedálról, és a félidőre 12 gólos előnnyel mehettek (10-22). A második játékrészben sem változott a játék képe, szépen felépített támadások után tovább nőtt a veszprémi előny. 48.perc 17-32. A hajrára kanyarodva a vendégek nem engedték kibontakozni a hazaiakat, és végül 13 góllal bizonyult jobbnak a BFKA.

Győri ETO-UNI FKC-KK Ajka 28-25 (14-13)

Győr, 200 néző. V.: Csányi, Gadányi.

Győr: Varga, Pásztor (kapusok), Gerdán, Koncz 6, Takács, Lang 3, Ásványi, Nagy 3, Kurucz 4, Sövegjártó, Rosta, Mátés 5 (3), Paár 2, Bali 2, Szabados 1, Szabó 2. Edző: Bencze József.

Ajka: Tatai, Baracskai (kapusok), Jávor, Tóth, Gyene, Nagy, John, Dobos, Forgács, Ernei, Zsáki, Horváth, Perczel. Edző: Velky Péter

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/2.

A sérülésekkel küzdő vendégek enyhén, tartalékosan, de nagy akarattal kezdték a mérkőzést, a hazaiak csupán a félidő közepére tudtak három gólos előnyt szerezni, amikor is Velky Péter letette az időkérő tábláját a zsűriasztalra (8-5). A pillanatnyi szünet jót tett az ajkai fiúknak, akik fegyelmezett játékkal a szünetig minimalizálták a különbséget. A pihenő után öt percnyi játékot követően a vendégeknek sikerült az egyenlítés (17-17). Ekkor a vendéglátók is "felébredtek", újra megléptek három góllal (20-17), de a nagy szívvel küzdő KK Ajka nem adta fel a küzdelmet (24-23). Tíz perccel a vége előtt a győriek edzője is időkéréssel reagált, aminek köszönhetően újra biztosabb lett a hazai előny (26-23). A hajrában mindent megtett az ajkai csapat a pontszerzés érdekében, de a rutinos ETO már nem engedte ki kezéből a győzelmet, így a lefújást követően ők gazdagodtak két ponttal.