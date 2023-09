BKSE-Dabas KC 31-30 (16-14)

Balatonfüred, 300 néző. V.: Sándor, Szabó. Balatonfüredi KSE: Andó – Hornyák P., Kljun 5, Szűcs B. 1, Szretenovics 3, Varga M. 5, Bóka 5. Csere: Bősz (kapus), Gosztovics 2 (2), Szöllősi B. 5, Sikosek Pelko 1, Kemény 4, Kovács B., Szmetán M., Dénes, Brandt

Dabas KC: Pallag – Ács 5, Fekete 3, Török 12 (3), Szöllősi Sz. 4, Zdolik 1, Laurinyecz 2. Csere: Nagy T. (kapus), Garajszki, Bognár, Havas, Koller 3. Edző: Tomori Győző.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 4/3.

Alaposan beragadt a rajtnál a szezont idegenbeli vereséggel kezdő BKSE (amely a múlt héten Egerben kapott ki), 5. perc: 1-4. A fürediek ezen a meccsen mindenképpen javítani szerettek volna, ennek szellemében összekapták magukat és két perc alatt egyenlítettek, 4-4.

Ahogyan arra számítani lehetett, szoros volt a csata, 22. perc: 10-10. A félidő hajráját megnyerte a BKSE, az ex-füredi Zdolik góljára Szöllősi Balázs válaszolt a játékrész legvégén, 16-14.

A folytatásban tartotta minimális előnyét a Balaton-parti csapat, 35. perc: 20-18. Irányított a meccset a Füred, amely már néggyel is vezetett, de a Dabas nem adta fel, felzárkózott, sőt az 50. percben egyenlíteni is tudott, 27-27. A füredi szurkolók közül biztos sokakban felsejlett az első fordulóban játszott mérkőzés, Egerben is magabiztosan vezetett a BKSE, a véghajrában azonban fordítottak és egy góllal nyertek a hazaiak.

A folytatásban Varga góljára Szöllősi Szabolcs válaszolt, 28-28 után sokat kellett várni az újabb találatra. Szerencsére a Fürednek sikerült ellépnie a holtpontról, Kemény és Bóka volt eredményes, 30-28. Itt a jó formában védő Andónak is fontos szerepe volt abban, hogy ismét a hazaiak vezettek. Szöllősi Szabolcs szépített, majd a rutinos Kemény lőtt fontos gólt, ami a sikert jelentette a hazaiaknak.

György László: - Mindenképpen nyerni szerettünk volna, ez sikerült. A héten nem voltunk mentálisan a legerősebbek, ez meglátszott a mérkőzésen is. A Dabas nagyot küzdött, de mi is harcoltunk, és örülök, hogy sikerült megszereznünk a két pontot. Remélem, a folytatásban helyrerázódunk és jobb arcunkat tudjuk mutatni. Fontos győzelem volt a mai.

Tomori Győző: - Ez egy vállalható vereség a részünkről, elégedett vagyok azzal a küzdőszellemmel, amit mutattunk. Ha a második félidő elején pontosabbak vagyunk a befejezéseknél, és a hazaiak kapusa nem véd extrán, talán másként alakulhatott volna a meccs, de ezt már sosem tudjuk meg. Dolgozunk tovább.