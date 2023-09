Nem indult jól a Balaton-parti kézilabdázók idénye az új NB I-es szezonban, az alakulat múlt szombaton egy gólos vereséget szenvedett az újonc Eger vendégeként. A 26-25-ös végeredmény úgy alakult ki, hogy az 55. percben 21-24 állt az eredményjelzőn és az utolsó szűk négy percben a fürediek egyetlen gólt sem dobtak.

- Nem igazán szeretnénk már visszatekinteni. Rosszul sikerült az egri meccs, amit ezzel kapcsolatban kellett, azt átbeszéltük. Igyekszünk tanulni az elkövetett hibákból – válaszolta lapunk érdeklődésére György László, a Balatonfüredi KSE vezetőedzője. A szakembernek felvetettük, hogy ez a meccs úgymond már zsebben volt, hiszen hat góllal is vezetett a Füred, „csak” a véghajrá ment félre. Erre azt mondta, hogy egy mérkőzés akkor tekinthető megnyertnek, ha a bíró azt lefújja. Hiába vezettek, számos hibát követtek el a folytatásban, így az Eger megérdemelt sikert aratott. Mint említette, most már előre tekintenek, mert nagyon fontos találkozó vár rájuk szombaton.

A szezon első hazai bajnokiján az a Dabas lesz a BKSE vendége, amely nyert a nyitányon, a Fejér-B.Á.L. Veszprémet fektette két vállra.

- A Dabas számunkra mindig kellemetlen ellenfél, itthon és idegenben egyaránt. Riválisunknál nem volt sok változás a nyáron, és ez egyben erősödést is jelent, hiszen összeszokott, régóta együtt játszó társaságról van szó. A dabasiak siker után állnak, ráadásul idegenben felszabadultan kézilabdázhatnak, mi ugye kikaptunk, és a tét is magasabb számunkra hazai pályán. Mindezzel együtt nekünk most javítanunk kell, mindenképpen győzni szeretnénk – fogalmazott György László, aki Németh Balázs játékára továbbra sem számíthat. A rutinos irányító – aki a szlovén Trebnje elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett sérülést - támadásban is védekezésben is hiányzik a csapatból.

Ahogy említettük, a Tomori Győző irányította dabasiak a Fejér-B.Á.L. Veszprémet fektették verték meg (34-29) a múlt heti nyitányon, a legeredményesebb játékosuk a volt füredi Zdolik Bence volt 13 góllal.

A Dabas KC-Balatonfüredi KSE mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Balaton Szabadidő Központban.