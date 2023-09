A Telekom Veszprém és a GOG találkozója 18.45-kor kezdődik a B csoportban.

Ahogy említettük, két fordulót követően mind a két alakulat százszázalékos. A bakonyiak először idegenben két vállra fektették (33-28) a címvédő német Magdeburgot, majd hazai pályán a francia Montpellier is csak megszorongatni tudta őket (33-31). A dánok a szlovén Celje (38-36, hazai pályán), majd a lengyel Plock (30-26, idegenben) ellen gyűjtötték be a pontokat. Érdekesség, hogy a két mérkőzésen a veterán Morten Olsen összesen 15 gólig jutott. Mellette több ismerős név is akad, például a GOG-ot erősíti a Szegedről igazolt norvég szélső, Alexander Blonz, vagy a svéd kapus, Tobias Thulin. Nincs viszont már a dánoknál az a Jerry Tollbring, aki idén februárban nyolcszor volt eredményes a Veszprém Arénában, akkor, a csoportkörben a GOG 37-36-ra megverte a Telekomot. A Berlinbe távozó szélső mellett szintén érzékeny veszteség Simon Pytlick és Lukas Jörgensen (mindkettő SG Flensburg-Handewitt) eligazolása.

A felek tavaly októberben találkoztak Odensében, akkor a Veszprém bizonyult jobbnak, szintén csak egyetlen gól döntött, 30-31 lett a végeredmény. Azon a mérkőzésen a francia Kentin Mahé nyolcszor talált a kapuba.

- Fiatal és futós csapatuk van, így nem csoda, hogy támadásban erősek. Fegyelmezetten kell majd támadnunk annak érdekben, hogy elkerüljük a lerohanásgóljaikat. Védekezésben pedig türelmesnek kell maradnunk és figyelnünk kell az átlövőikre – jellemezte a Telekom Veszprém honlapján a következő riválist a bakonyiak nyáron igazolt svéd átlövője, Lukas Sandell.

A Telekom spanyol kapusa, Ignacio Biosca pedig így fogalmazott: - Mint minden Bajnokok Ligája-meccs, ez is nehéz lesz. Azt gondolom, hogy eddig nagyszerű munkát végeztünk, és természetesen ezt a mérkőzést is meg akarjuk nyerni. Idegenben mindig nehéz játszani, de jó csapatunk van. Kielemezzük a játékukat, és biztos vagyok benne, hogy ha jól kézilabdázunk és saját magunkkal foglalkozunk, akkor megnyerhetjük ezt a meccset is.