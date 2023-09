A program sikere talán leginkább annak köszönhető, hogy minden iskola a saját lehetőségeihez igazítva szervezheti meg a programot, kötöttségek nélkül. Az egyetlen ajánlott programelem mindig az adott évnek megfelelő távolság, idén ez 2023 méter lefutása volt, amit a helyi diákok a sportpálya környékén teljesítettek. A 130 fiatalt a focipályán labdás játékok, vidám, horgászattal kapcsolatos ügyességi sorversenyek is várták. Kispályás fociban mérkőztek meg, dekáztak, tizenegyeseket rúgtak. A rendezvény sztárvendége Iváncsik Gergő 270-szeres válogatott balszélső, veszprémi kézilabda klublegenda volt, aki jelenleg az U14-es korosztályt edzi Veszprémben.

Mint mondta, szívesen vesz részt hasonló programokon. – Számomra ez a feltöltődést jelenti, örülök, ha a gyerekeket is mozgásra bírhatom. Megfogadtam, hogy amíg lehet, mozogni fogok. A gyerekeket ma roppant nehéz mozgásra bírni, mi más világban nőttünk fel. Először azt kell elérni, hogy kimenjenek a szabadba, és meglegyen a szemtől szembeni kapcsolat. Ma is kell, hogy működjön ez. A telefon sok esetben könnyít az életünkön, szemmel tarthatjuk a gyermekeinket és ők is elérnek minket, de rá kell venni őket, hogy a friss levegőn legyenek minél többet, telefon nélkül. Kezdjenek el legalább egy minimális mozgást, bandázzanak, mert anélkül sok élményről maradnak le. Nagyon jók a maihoz hasonló sportnapok, ahol több, mint száz gyereket megmozgatnak. Aztán hogy ki merre orientálódik, az más kérdés, de ismerjék meg a lehetőségeket, legyen valami, ami motiválja őket. Nagy szerepe van ebben az iskolának, de a családnak szintén. Mi a családommal kirándulni járunk, a baráti körrel szintén. A gyerekeink együtt sportolnak, ezért gyakran felülünk a vonatra, kiutazunk a természetbe, akár a Bakonyba és együtt kirándulunk – mondta a bajnok.

A játékos horgász sorversenyek is megmozgatták a gyerekeket Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Sifer Adrián, a Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület elnöke az utánpótlás biztosításának fontosságáról beszélt. – Amikor az egyesületbe kerültem, már akkor érezhető volt, hogy öregszik a tagság. Az elmúlt években nem képződött elegendő utánpótlás, de szükség lenne erre. Úgy éreztem, hogy az ilyen és hasonló programok jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy megtaláljuk őket. A kapuban védve a gyerekek tizenegyeseit ma is találtam két ügyes fiatalt, akik szóba jöhetnek ilyen téren, meghívhatjuk őket közös edzésre. Így talán hosszú távon az egyesületben több fiatal tagot köszönthetünk majd – mondta Adrián. Szólt arról is, hogy mivel a csapat tavaly bajnokságot nyert, idén a cím megvédése a cél.

Németh László, az iskola igazgatója arról beszélt lapunknak, hogy a mai gyerekeket változatos programokkal lehet csak mozgásra bírni. – Nálunk az iskolákban a kicsiket, az első és második osztályosokat az úgynevezett Gyöngyhalász programmal szólítjuk meg. Ez egy olyan, a testnevelésóra keretében végezhető, a mozgáskoordinációt fejlesztő, gyógypedagógusok által összeállított gyakorlatsor, amely a kognitív képességeket is fejleszti. Ezt mi már több, mint tíz éve átvettük. Néptánc- és társastáncoktatás, kosárlabda, atlétika és már újra kézilabda is van nálunk. Lehet tanulni szakkörben modern táncot is, tehát széles a skála, hogy minden gyereket megszólítsunk. A mai fiatalok nem szeretnek sportolni, és külön nehézséget jelent, hogy a községben a labdarúgó sportegyesületen kívül szinte nincs is más lehetőség, ahova mehetnek mozogni. A szabadidősport egyesületnek abszolút létjogosultsága van. Örülök, hogy vannak közös programjaink már egy éve, és azok keretében a gyerekek eljutottak Győrbe a kézilabdásokhoz, Gyirmótra a futballistákhoz, ők pedig eljöttek hozzánk. Reméljük, hogy ezek a programok hagyománnyá válnak – mondta az igazgató.

Iváncsik Gergő a sportprogram végén örömmel dedikált a gyerekeknek Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Domina Balázs, a Magyar Tenger Horgászegyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy van egy olyan egyesület, amely a gyerekeket a szabadidő hasznos eltöltésére buzdítja, sok programot szervez nekik. Amikor engedi az ideje, segít, amiben csak tud. – Amikor 13 éve megalakult a horgászegyesület, az volt a legfőbb cél, hogy kineveljük az utánpótlást. Minél több lehetőséget nyújtsunk azoknak a gyerekeknek, akik most be vannak szorítva az elektronikus világba. Jöjjenek ki a szabad levegőre, mindegy, hogy horgászni vagy focizni, csak ne bent üljenek – mondta Domina Balázs, aki maga is pedagógus, tanító. A helyi horgászegyesület ezer tagot számlál jelenleg, ehhez még jön két-háromszáz gyermek, helyi és nyaralós fiatal.