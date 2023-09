Jeney Gyula új játékstílust alkalmazott, amely be is vált. A honi labdarúgás kedvelői hamar felkapták a fejüket a zöld-fehér együttes teljesítményére, illetve olykor-olykor a vezetőedző nyilatkozataira is. A veol-sportpodcast mai vendége Jeney Gyula, az FC Ajka vezetőedzője.