A csoportrangadóra kevesebb mint három óra alatt az összes belépő elkelt. No persze vannak olyanok is – sajnos nem kevesen –, akik nem azért vásárolták meg a belépőket, hogy teli torokból szurkoljanak a magyaroknak. Bizony, ők a jegyüzérek, akik a kasszazárás után meg is kezdték tevékenységüket. Voltak és vannak olyanok, akik pár ezer forintos meccsbelépőjüket 400 euróért próbálták értékesíteni. Bízom benne, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség hamarosan kifejleszt egy olyan rendszert, amellyel ez az egész probléma orvosolható, és olyanok jutnak belépőhöz, akiknek tényleg fontos Marco Rossi legénysége.