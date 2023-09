Puskás Akadémia II.-Veszprém 3-1 (1-0)

Felcsút, Pancho Aréna. V.: Papp. Puskás Akadémia II.: Gazdag – Fodor, Juricic, Magasföldi (Koch, 75.), Janyickij, Vékony (Pyschur, 60.), Halászi-Harsányi (Pataki, 86.), Mezgrani, Demeter (Dimitriev, 46.), Makara, Vajda. Edző: Vanczák Vilmos.

Practical VSC Veszprém: Kovács – Dobsa, Zachán, Kószás, Molnár B., Major, Tömösvári, Bartusz (Dömötör, 55.), Volter (Udvardi, 79.), Baldauf (Krebsz, 46.), Horváth H. (Szűcs, 79.). Edző: Pető Tamás.

Jó formában, esélyesként várta a Veszprém a mérkőzést, Pető Tamás csapata a forduló előtt öt sikerrel és egy döntetlennel vezette a tabellát. Intő jel lehetett viszont a bakonyiak számára, hogy egy évvel ezelőtt súlyos vereségbe szaladtak bele a Pancho Arénában, a későbbi bajnok akkor 6-1-re kapott ki.

A rutinos Magasföldi József egy évvel ezelőtt eredményes volt (háromszor is), és most is villant, a 28. percben az ő góljával szerezték meg a vezetést a hazaiak. Hiába volt mezőnyfölényben a Veszprém, egy szöglet után Magasföldi a hálóba bólintott, 1-0.

Az első félidőben nem esett több találat, pedig becsülettel próbálkozott a Practical, amely beszorította ellenfelét, de a legnagyobb lehetőségeknél Gazdag védeni tudott.

A második játékrész elején a fiatal Janyickij kapott remek passzt, és nem is hibázott, 51. perc: 2-0.

A 77. percben pedig voltaképpen eldöntötte a meccset a Puskás II., Halászi-Harsányi elé került a labda egy előreívelést követően, a futballista pedig Kovácsot kicselezve a hálóba lőtt, 3-0.

Nem befolyásolta a meccs végkimenetelét, hogy a felcsútiak NB I-es keretéhez tartozó Mezgrani a 80. percben piros lapot kapott, és sajnos az sem, hogy a vendégek szépítettek. A 82. percben Tömösvári büntetőből volt eredményes, 3-1.

A veszprémiek legközelebb szeptember 24-én játszanak bajnokit, a Gyirmót II. csapatát fogadják Pápán. A Magyar Kupában is érdekeltek még Pető Tamás fiai, akik szeptember 16-án a Komáromot látják vendégül a sorozatban.