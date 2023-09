Meshkov Brest – Telekom Veszprém 31-32 (18-15)

Telekom Veszprém: Corrales, Nagy, Biosca – Yahia, Sandell 2, Nilsson, Ligetvári, Marguc 2, Remili 7, Mahé 2, ElDeraa 1, Bőti, Pechmalbec 2, Vailupau 9, Casado 3, Fabregas 3, Kosorotov 1. Edző: Momir Ilics.

Meshkov Brest: Usik, Zabolotin – Yurynok 2, Yarosh, Viarheichyk 2, Shumak 5, Zhyla 2, Shynkel 1, Shkurinskiy 8, Harbuz, Padshyvalau 1, Kuran 5, Stjepsanovic, Matijasevic 2, Budzeika, Chmel, Pavel. Edző: Eduard Koksarok.

Kiállítások: 10 perc, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 9/8.

Könnyed gólokkal kezdett a fehérorosz alakulat, az 5. percben 5-2 szerepelt az eredményjelzőn. A 10. percben egy rövid ideig kettős emberelőnyben játszhatott a bakonyi csapat, amit szépen ki is használt, és egalizált (5-5). Az első félidő második felében koncentráltabban játszott a Brest, és a 21. percben három találattal lépett meg (11-8). Az első játékrész hajrájában több védést is bemutatott Nagy, azonban a támadásokban több hiba is felütötte a fejét. Pihenőre 18-15-el vonulhattak a felek.

A második játékrész elején Nagy hárított büntetőt, majd megkezdte a Veszprém a felzárkózást. Feszült hangulat, és jó veszprémi védekezés jellemezte az első perceket. A 44. minutumban Fabregas találatával sikerült egalizálniuk Momir Ilicséknek. A végső hajrára kanyarodva jól muzsikált a bakonyi gárda, és az 53. percben átvették a vezetést (27-28). Az utolsó percre 31-31-el fordultak a csapatok, azonban a végén a Telekom Veszprém örülhetett.

Momir Ilics: – Gratulálok a Brestnek a jó játékhoz, A mi oldalunkról, nem játszottunk jól az első félidőben, nem voltam elégedett. A szünetben a srácoknak mondtam, egy védéssel, 14 technikai hibával ezt nem lehet így. Aztán a másodikban váltottunk 5-1-es védekezésre. Sikerült visszajönnünk és nyerni, de végig kemény küzdelem volt.

Eduard Koksarov: – Gratulálok a Veszprémnek, csalódottak vagyunk az eredmény miatt, közel voltunk hozzá, hogy nyerjünk, de összességében, ahogy játszottunk, az jó volt. Vannak sérültjeink, kulcspozíciókban is, de boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy klubbal, mint a Veszprém, ilyen jó meccset sikerült játszanunk.