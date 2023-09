Hegedűs Barbara alpolgármester elmondta, Veszprém egy sportos város, amely országos és nemzetközi szinten is elismert sportolókkal büszkélkedhet.

– Célkitűzésünk, hogy minél több gyermek és fiatal legyen, aki megszereti a sportolás, a mozgás örömét, hiszen ez garantálja azt, hogy egészséges és kiegyensúlyozott felnőttként élhessenek – mondta az alpolgármester. Schmitt Pál, volt köztársasági elnök köszöntőjében Veszprémet, mint Európa Kulturális Fővárosát méltatta, hiszen mint mondta, a város és a régió bemutatkozik az európai kultúrának, oktatásnak, művészetnek és vallásnak. Személyes példáján keresztül mutatta be, hogy a testnevelő tanár egy megkerülhetetlen személyisége a tantestületnek, hiszen amíg a többi tanár a gyerek szellemével és lelkével foglalkozik, addig a testnevelő tanár az, aki odafigyel a szemek csillogására. Felhívta a figyelmet arra is, a magyar kormány most azt határozta el, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter elárulta, a SÉF helyén lévő egykori iskolában tanult, itt voltak anno a tornaóráik is. Hangsúlyozta, minden közösség fontos, hiszen a kisközösségekből épülnek fel a nagy közösségek, és csak akkor tud egy nagy vállalkozás is sikeres lenni, ha annak minden tagja megtalálja magát benne. Elmondta azt is, több mint egy évtizede a magyar kormány a mindennapos testnevelés révén világszerte párját ritkító lehetőséghez juttatja a magyar testnevelő társadalmat. – Abban bízom, hogy ez a lehetőség meg is hozza a gyümölcsét. Éljünk egészségesebben, egy kicsit jobban figyeljünk magunkra, és talán nem mi leszünk Európa legelhízottabb nemzete – jegyezte meg.