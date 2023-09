Telekom Veszprém - Eurofarm Pelister 35-28 (17-14)

Telekom Veszprém: Corrales, Nagy, Biosca – Yahia, Sandell 2, Nilsson 2, Ligetvári, Marguc 2, Remili 3, Mahé 5, ElDeraa 4, Bőti, Pechmalbec 2, Vailupau 3, Casado 2, Fabregas 5, Kosorotov 5. Edző: Momir Ilics

Eurofarm Pelister: Lesjak, Kizikj - Cehte 8, Kuzmanhosci 5, Tajhic, Borzas, Tahkosji, Radivojevic 3, Koseski 4, Nielsen, Petrovic 1, Vasilev 1, Gjorgovski 1, Pesevski 4, Atanasijevic, Stevanovic 1. Edző: Zvonko Shundovski.

Pechmalbec szerzett vezetést a Telekom Veszprém javára, majd hamar egalizált az Észak-Macedón csapat. Az első tíz percben sokáig fej-fej mellett haladtak a felek (5-5). Az első játékrész felére kanyarodva ritmust váltott a Veszprém, és megszerezte a vezetést (7-6). Az ellenfelet egy gólon tudták tartani a bakonyiak, de tetemesebb előnyt nem tudtak kiharcolni. Az első félidő végére jól összeállt Ilicsék védekezése, és Koszorotov átlövései is jól jöttek ki. Félidőben 17-14 szerepelt az eredményjelzőn. A második játékrészben Vajlupau talált hamar a kapuba szélről, majd elkezdett nőni a két csapat közti különbség. A 36. percben már 21-14 volt az állás. A Veszprém gyors kontrákra rendeződött be, de volt némi hiba a gépezetben. Hamar ledolgozta négy gólra a különbséget az Észak-Macedón együttes (24-20). Ekkor Momir Ilics időt kért, hogy rendezze a sorokat. A folytatásban a veszprémi akarat érvényesült jobban, és az 51. minutumban 29-24 volt az állás. A hajrában jobban használta ki lehetőségeit a magyar csapat, és végül hét gólos sikert aratott. A döntőben szombat este a HC Meshkov Brest együttesével csapnak össze Koszorotovék.

Momir Ilics: – Régóta játszunk már a SEHA Ligában, így most is nagy tisztelettel jöttünk ide. Azzal, hogy nyertünk elégedett vagyok, de persze minden tiszteletem a játékosaimé és az ellenfélé is! Tudom, hogy voltak gondjaik, sérütekkel érkeztek ide, de jó meccset játszottak ellenünk. A második félidőben rátettünk egy lapáttal, ott a védekezésünk jól működött,l Nacho is fogott pár lövést. Hosszú támadásokat vezettek, mi pedig próbáltunk futni. Számunkra ezek a mérkőzések a felkészülésünk része, ami jó hosszúra nyúlt. Most már a döntőre fókuszálunk.

Zvonko Shundovski: – Természetesen örülünk, hogy itt lehetünk. Európa egyik legjobb, ha nem a legjobb csapatával mérkőztünk ma meg. Akik, úgy gondolom biztosan ott lesznek a FInal4-ban. Gratulálok nekik a győzelemhez. Jó meccset játszottunk, azt gondolom, hogy voltak hibáink persze, de a védekezésünkkel elégedett voltam. Amikor egy ilyen Veszprém az ellenfeled ez nem könnyű.