A hazai kapuban Nagy Benedek is lehetőséget kapott, támadásban Nilsson volt nagyon aktív, 31-17. Néha villantak a fővárosiak is, és nem volt hiba nélküli a hazaiak játéka, azonban a meccs így is „tükörsima” volt. A végére alakult ki a legnagyobb különbség, 16 gólos sikert arattak a hazaiak, akik az első félidőben annyiszor találtak be, mint a a PLER 60 perc alatt.