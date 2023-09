TelekomVeszprém-Montpellier HB 33-31 (13-15)

Veszprém Aréna, 5021 néző. V.: Madsen, Mortensen (dánok). Telekom Veszprém: Corrales – Gasper Marguc 3 (2), REMILI 4, FABREGAS 3, Ligetvári, EL-DERA 7, Mahé 1. Csere: Biosca (kapus), Sandell 3, Casado 1, J. Omar 1 (1), A. Nilsson 1, Koszorotov, Descat, VAJLUPAU 6, PESMALBEK 3. Edző: Momir Ilics.

Montpellier HB: Desbonnet 1 – KARLSSON 6 (2), Porte, Skube, Lenne 1, Hesham 4, PELLAS 4. Csere: Bolzinger (kapus), KONAN 4, NACINOVIC 4, Monte 2, Panic 4, Berthier, Fernandez, Villeminot 1. Edző: Patrice Canayer.

Kiállítások: 6, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.

A szezon első hazai Bajnokok Ligája találkozójára készült a Telekom Veszprém, amely – mint ismeretes – remek sikerrel nyitott a sorozatban, hiszen idegenben fektette két vállra a címvédő Magdeburgot.

Az előző idényben az Európa-ligában szereplő, kétszeres BL-győztes Montpellier kezdése nem sikerült ilyen jól, a franciák hazai pályán alulmaradtak a Barcelona csapatával szemben.

A Montpelliernek nem sok babért termett eddig a Telekom Veszprém ellen, 12 találkozóból kilencet nyert meg a magyar csapat, s a gallok csak egyszer tudtak idegenben diadalmaskodni.

Hetesből született az első gól, Karlsson szerezte, Remili előtte két percet kapott, miután szabálytalankodott a nem épp közönségkedvenc, egykori szegedi Stas Skubével.

Az első két találat a franciáké volt, de gyorsan egyenlített a szurkolók hajtotta Veszprém. Villámgyors támadásokat követően változott 2-4-re az eredmény.

Egyelőre nem állt össze a hazai védekezés, és támadásban is akadtak hibák. A 8. percben Hesham bombázott Corrales kapujába, 4-6, majd Pellas növelte a különbséget háromra (4-7). A következő helyzetnél a spanyol kapus ziccert védett, de Ilics így is elérkezettnek látta az időt ez kis tanácskozásra.

Fabregas első alkalommal tört be sikeresen, majd Sandell fejezett be egy letámadást, 6-7. Kezdett lendületbe jönni a bakonyi alakulat, amely a 12. percben egyenlített, 7-7.

Ettől magukhoz tértek a franciák, Karlsson és Nacinovic is betalált, 7-9. Hullámzott, lüktetett a játék, Fabregas nyert újabb csatát a hatoson, majd Marguc találatával először vezetett a Telekom, 19. perc: 10-9.

Konan védekezett túl keményen, két percet kapott, a büntetőt Jahja csúnyán kapu fölé lőtte, 10-10 volt ekkor az állás. Emberhátrányban vette vissza a vezetést a Montpellier, Monte bombázott a bal felsőbe, ráadásul Desbonnet kivédte Nilsson próbálkozását.

Három gólt lőtt zsinórban a vendégcsapat, 10-12, mindezt tetézte, hogy Nilsson két perces büntetést kapott.

Karlsson 10-13-ra alakította az állást, két hazai kapufát követően Panic lőtt gólt, már 10-14 volt az állás. Szólt az „ébresztő!” a közönségtől, a szurkolók csapatuk teljesítménye mellett a játékvezetők ténykedésével sem voltak túlzottan elégedettek.

Fabregas szállt ki két percre a játékból, majd Montéra is ez a sors várt. A Telekom a hajrában kettőre csökkentette a négy gólos hátrányt, a félidei állás Remili utolsó másodperces találatával alakult ki, 13-15.

A második játékrész elején Marguc értékesített egy büntetőt, két góllal válaszoltak a franciák, 14-17. A folytatásban Porte szabálytalankodott két perces büntetést érően, majd reklamálás miatt újabb két percet kapott. Itt volt a lehetőség a felzárkózásra, el-Dera meg is kezdte azt, az egyiptomi rövid idő alatt duplázott, 16-17.

A négy percnyi emberelőny nem volt elég az egyenlítésre, jól taktikázott a Montpellier, 17-18. A franciák két könnyű gólt lőttek, Karlsson volt gyors és pontos, 17-20-nál Ilics időt kért.

Remili próbálta megrázni magát, de ekkor jobbára csak erőlködött a francia. Nem úgy el-Dera, aki már hat találatnál járt. Vajlupau is biztos kézzel lőtte be helyzeteit, ám a Telekom még így is csak üldözte riválisát. A 42. percben aztán Vajlupau góljával egalizált a házigazda, 22-22. A veszprémiek lendületből át is vették a vezetést, 23-22. Robogott a hazai csapat, amelynek védekezése többször is hibára késztette a franciákat.

Remili csapta be védőjét, majd szépen csavarta el a kapus mellett a labdát, 49. perc: 27-24, időt kértek a vendégek. Hiába, mert nagyon egyben volt a bakonyiak védekezése, Pesmalbek alakította 28-24-re az állást.

Megvolt az a különbség, öttel is vezettek a hazaiak, amellyel már nyugodtan tudott gazdálkodni a Telekom, 55. perc: 31-27. Ekkor már nem volt kérdés, ki szerzi meg a pontokat. A legvégén Sandell-showt (öt lövés, három gól) láthatott a közönség, illetve Pesmalbek játszott nagyon hatékonyan. A találkozó négy francia találattal fejeződött be, azonban a pontok a hazaiaké lettek. A jóval több tartalékkal rendelkező Veszprém végül bedarálta a Montpelliert, és második meccsét is megnyerte az idei BL-szezonban.

Momir Ilics: - Tudtuk, hogy nehéz ütközet vár ránk, a Montpellier nagyon erős csapat, főleg védekezésben. Kicsit idegesen kezdtünk, sokat hibáztunk, vezettek is a vendégek. Hiába beszéltünk erről a szünetben, a második félidőt is rosszul indítottuk. Aztán változtattunk, Mahé és Pesmalbek beállásával szerencsére sikerült előrébb lépnünk, illetve Remili is fontos gólokat szerzett. A meccs nagy részével elégedett vagyok, azonban most is megmutatkozott, hogy még időre van szükségünk, dolgozunk kell tovább.

Hugo Descat: - Keményen küzdött a Montpellier, nem volt könnyű dolgunk, ez nem ért váratlanul minket, számítottunk rá, hogy így lesz. A Bajnokok Ligájában bárki megverhet bárkit, minden meccs nehéz. Mi is jól harcoltunk és a hajrában át tudtuk venni a vezetést.





Patrice Canayer: - Jobb formában játszottunk, mint a múlt héten, eredményesen kézilabdáztunk. A második félidőt is jól kezdtük, de aztán sajnos a Veszprém fordítani tudott. A teljesítményünkkel összességében elégedett vagyok.

Kiemelném azt a nagyszerű fogadtatást, amelyet itt Veszprémben kapunk minden alkalommal. Tisztelem a magyar klubot, bízom benne, hogy egyszer sikerül Bajnokok Ligáját nyernie, viszont nekünk is ez a célunk ebben az idényben.

Remi Desbonnet: - Büszke vagyok a csapatra, társaimra, végig nagyot harcoltunk. A pontokat a hazaiak szerezték meg, emiatt természetesen csalódottak vagyunk, de a teljesítményükre, az akaratunkra, a küzdeni tudásunkra nem lehetett panasz.