Fejér-B.Á.L. Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged 26-34 (13-17)

Veszprém, 300 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

Veszprém: Balogh – Hornyák B. 3, Szuharev 1, PINTÉR 4, Szrnka, Draskovics 2, Nourelden 2 (1). Csere: Mojsilov (kapus), Bugyáki, Vetési 1, Djukic 2, Grünfelder, Kristóf 2, SZMETÁN P. 5, HÁRI 4 (3), Preszter. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Szeged: Imsgard – Bombac 3, Stepancic 3, Kalarash 1, Bánhidi 2, BODÓ 7, JELINIC 5 (2). Csere: NAGY M. (kapus), SZILÁGYI 5 (2), Mackovsek 3, Gaber 1, Garciandia 3, Sostaric 1, Martins, Molina. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4.

Nem indult rangadónak a bajnoki, hiszen a BL-résztvevő sokkal jobb játékerőt képvisel, mint a hazaiak, akik így az esélytelenek nyugalmával, a tisztes helytállás reményében várták a kezdő sípszót. Szerencsére nem is tűntek megilletődöttnek, a 6. percben vezettek (4-3), aztán a rivális pillanatai következtek (4-6). Bár a bakonyiak adtak el labdákat, összességében nem feltartott kézzel álldogáltak a pályán, a ritmust diktáló Tisza-partiaknak csupán egy-két gól volt az előnyük, aztán hirtelen négy (6-10), akkor Éles-mester időt is kért. A szavai értő fülekre találtak, a megtorpant csapata újra felszabadultan „muzsikált”, élt a lehetőségeivel, ráadásul a védekezésük is mind jobban összeállt (11-13). Később Balogh-ban is akadtak el lövések, ezért a derekasan küzdő társai felzárkóztak (13-14), de az ellenfél a félidő hajrájában ismét rákapcsolt.

A fordulás után Bombacék rövid időre BL-tempóhoz közelítően iparkodtak, ettől mintha a mieink elvesztették volna a fonalat (14-21). Abban a periódusban nehezen tartották a lépést a másik oldallal, megfeledkeztek arról, hogy nincs rajtuk eredménykényszer és teher nélkül játszhatnak (19-28). Draskovicsék futottak az eredmény után, az 50. percre tízgólos lett a hátrányuk (20-30), félő volt, hogy nagy pofonba szaladnak bele, de akkor túlságosan is megnyugodtak a szegediek, a veszprémiek pedig megint felszabadultabban kézilabdáztak (25-30). Emiatt a játék minden elemében jobb ellen nem tudott átgázolni rajtuk, a végén is tartották velük a lépést, tehát méltó ellenfélnek bizonyultak.