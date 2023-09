Vecsés – BFKA Veszprém U21 22-29 (9-18)

Üllő, 120 néző. V.: Asztalos, Szalay.

Vecsés: Szász, Balogh (kapusok), Vrhovina, Nyéki, Antal L. 1, Székely 4, Zakics 1, Antal M., Angebrandt 4 (1), Czabán, Mátrai 1, Zalai 6, Marcsek 1, Horváth 1, Kiss 1, Hutvágner 2 (1). Edző: Lepsényi Sándor

BFKA Veszprém U21: Tóth, Győri, Reidmar – Décsi, Jajic 4, Czabula 6 (1), Füry 1, Szabó 2, Janowszky 3, Varga 1, Hoffmann 1, Végh 3, Balogh 3, Bene, Barna 5 (3), Sisa R. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/4.

Alaposan bekezdett a BFKA-Veszprém csapata. A 10. percben már 2-6 állt az eredményjelzőn. A hazaiak nem találtak ellenszert a bakonyiak játékára, és folyamatosan csak nőtt a különbség. Az első félidő végén 9-18 volt az állás. A második játékrészben sem változott a játék képe, dominált a Veszprém. Czabuláék végig tartották a 6-7 gólos különbséget, és végül hét találatos sikert arattak Vecsésen.



Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 – Tatai AC 28-37 (11-17)

Veszprém, 110 néző. V.: Bátori, Szécsi.

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21: László, Kaiser (kapusok), Éles 2, Preszter 2, Farkas 3 (2), Fercsik 2, Gulyás 1, Szucsik 5, Fazekas 4, Ruzsányi 1, Szabadi, Besenyei, Majczán, Rubos 3, Török-Vida 4, Szatmári 1. Edző: Kovács György.

Tatai AC: Hajós, Hermann (kapusok), Katus 3, Sárosi 2, Vass 7 (1), Körtélyesi 2, Nényei 1, Valler 5, Tass 3, Kiss 2, Molnár 3, Kreisz 4, Huber, Zatureczki 2, Kretz 3. Edző: Sibalin Jakab.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

Finoman szólva sem indított jól a veszprémi csapat. A 7. percben 0-5 volt a tataiak javára. A folytatásban kétszer is megközelítették Kovács György tanítványai két gólra a vendégeket, de a rutinosabb erőkből álló alakulat nem engedte túlságosan közel magához a veszprémieket. Félidőben 11-17 volt az állás. Pihenőt követően újult erőre kapcsolt a Tata, és hamar két számjegyűre nőtt a különbség (15-25). A fiatalok többször is próbálták megtörni a vendégek lelkes játékát, de a nyitó fordulóban nem jártak sikerrel.

Szigetszentmiklósi KSK – KK Ajka 25-30 (15-13)

Szigetszentmiklós, 200 néző. V.: Rontó, Szanyi.

Szigetszentmiklós KSK: Kovács, Perényi (kapusok), Turák, Kerkovits, Márton, Éliás 2, Koszorus 2, Szabó 4, Mazák, Spacsek 3, Nagy 5, Bali, Jenei 4 (2), Horváth, Tóth 1, Márton 4 (1). Edző: Horváth Csaba.

KK Ajka: Tatai, Baracskai (kapusok), Jávor 9, Tóth, Goda, Gyene 4, Nagy, John 1, Dobos 3 (2), Forgács 1, Ernei 2, Zsáki O., Horváth 5, Perczel 5. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 14, ill. 18. perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2.

A két meghatározó játékosát (Buri, Breuer) nélkülöző ajkaiak álmosan kezdték a mérkőzést, nyolc perc után 5-2-re vezettek a házigazdák, amikor is Velky Péter időt kért. A pillanatnyi szünet után sem változott a játék képe, a miklósiak öt gólos előnyt szereztek, amire újabb ajkai időkérés volt a válasz (9-4). A vendégek védekezésben és támadásban is változtattak, aminek köszönhetően a szünetig jelentősen faragtak hátrányukból és újra izgalmassá alakították a mérkőzést. A pihenőt követően a hazaiak három góllal megléptek, de 19-16 után az ajkaiak zsinórban hétszer is betaláltak és megfordították az állást(19-23). A vendégek kapusa, Baracskai parádézott, ziccereket hárított, elől pedig Jávor vezérletével egyre biztosabbá vált az ajkai vezetés (22-27). A hajrában még a hazaiak időkérése sem zavarta meg a zöld mezeseket, akik megőrizték öt gólos előnyüket.