FC Ajka–BFC Siófok 0-2 (0-0)

Ajka, 500 néző. V.: Gaál. FC Ajka: Horváth D. - Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer - Csizmadia (Vogyicska, 75.), Tajthy - Zsolnai (Szarka, 75.), Rabatin (Sejben, 60.), Babos B. - Borsos (Gaál, 60.). Edző: Jeney Gyula. BFC Siófok: Hutvágner - Polényi, Vékony, Debreceni Á. - Major, Nemes (László, 78.), Kitl, Varjas, Böndi - Szedlár (Girsik, 60.), Tóth T. (Dénes, 60.). Edző: Dragan Vukmir.

Három bajnoki vereséget követően fogadta a tabellán egy ponttal jobban és hellyel előrébb álló Siófokot az FC Ajka.

A Veszprém vármegyeiek gyengén kezdték a szezont, az első hét fordulóban egy siker és két döntetlen mellett négyszer kaptak ki. Erőt adhatott viszont nekik, hogy az előző héten a Magyar Kupában továbbjutottak az NB I-es Mezőkövesddel szemben.

Mindent összevetve fontos meccs várt az ajkaiakra, akik lendületesen kezdtek, de komolyabb helyzetet a meccs elején nem tudtak kialakítani. Ez igaz volt a Siófokra is, amely elsősorban kontrákra épített.

A 17. percben Rabatin, néhány perccel később Borsos célozta meg a vendégek kapuját, sikertelenül.

A játékrész második felében még nagyobb fölénybe kerültek a hazaiak. A legígéretesebb lehetőség a hajrában adódott, a 43. percben, Rabatin lövését követően Tar fejese nem sokkal tévesztett célt.

Elég eseménytelenül telt a második félidő eleje, mindkét szakvezető cserékkel igyekezett változást elérni. A hazaiaknál Gaál Bálint és Sejben Viktor érkezett, de a támadójáték a folytatásban is elég vérszegény és ötlettelen volt. Nem volt persze könnyű a Siófok ellen, a szervezett Balaton-partiak kapujuk elé tömörülve kevés területet hagytak a hazaiaknak.

Teljesen váratlanul szerzett vezetést a Siófok, a 75. percben a bal oldalon támadtak a vendégek, az ajkai védelem „elcsúszott”, így Varjas passza üresen találta Major Gergőt, aki kihasználta a ziccert, 11 méterről Horváth kapussal szemben a hálóba vágta a játékszert, 0-1.

Nehéz helyzetbe került az FC Ajka, amely igyekezett rohamozni, de a következő nagy lehetőség ismét a házigazda kapujánál volt. Egy nagy bedobást követően Dénes került ziccerbe, Horváth óriásit védett. A folytatásban sem tudott veszélyes lenni az inkább erőlködő Ajka, a Siófok viszont bátran kontrázott.

Ennek a 93. percben meg is lett az eredménye, Girsik hozta el a bal oldalon a labdát, a 16-os vonaláról adott be, a rövid oldalon érkező Dénes Csanád a kapuba továbbított Horváth lába mellett, 0-2.