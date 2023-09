A szerb irányító/átlövő öt évet szerepelt a bakonyiaknál, akiktől fegyelmi okok miatt kellett távoznia idén februárban. A 37 éves játékos új csapata a Paris SG lett, a szezon végéig Nenadics a franciákat erősítette. Most ismét klubváltás következett a szerb pályafutásában, a korábban a Szegedet, a Barcelonát, a Füches Berlint és a Wisla Plockot is erősítő kézilabdázó a szaúdi Al-Khaleej játékosa lett. Új csapata már hivatalosan be is mutatta.