A Rotary Club Balatonfüred-Veszprém és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) által szervezendő futásra közel 3000 előnevezés érkezett a helyi és környékbeli iskolák részéről. Az esemény napján a helyszínen is lehet nevezni (8.15 és 9.15 között), így ez a szám várhatóan még jóval magasabb lesz.

A résztvevők két távon indulhatnak, az egykörös futás célja az iskolák támogatása, emellett közel 10 kilométert is lehet teljesíteni, ennek a versenynek VEDAC-futam a neve.

A közös bemelegítés 9:40-kor kezdődik Réti Ildikó személyi edzővel, 10 órakor rajtol az egykörös Rotary-futam, 10.45-kor pedig a VEDAC-futam.

A közös sportolást szórakoztató programok, zene, tánc és tombolasorsolás kíséri egészen 13 óráig. Az esemény zárásaként eredményhirdetést tartanak.

Amit még tudni kell a futásról, hogy ez egy iskolák közötti versengés is egyben. Az indulók célba érkezés után befutócsomagot kapnak, amelyben található egy szelvény is. Ezt a szelvényt az adott iskola nevével ellátott gyűjtőládába kell bedobni. Nemcsak diákok, tanárok, hanem szülők, barátok, pártoló tagok is gyarapíthatják az iskola szelvényeit.