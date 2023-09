A hagyományoknak megfelelően a balatonfüredi kempingben kijelölt pálya adott helyet az Egyesület a Magyar Ultrafutásért (EMU) hatnapos versenyének. Összesen hatvan futó állt rajthoz, a résztvevők több int 20 országot képviseltek.

A versenyzők egy közel 900 méteres pályán köröztek hat napon keresztül, a cél a minél több kilométer összegyűjtése volt. Címvédés idén nem lehetett, mert a tavalyi győztes Maráz Zsuzsanna és Rakonczay Gábor ezúttal hiányzott, kiváló teljesítményben viszont nem volt hiány.

A férfiaknál Beda Szabolcs (ELTE Sashegyi Gepárdok) lett az első, 803,653 kilométert teljesítve. A nőknél a Balatonfüredi AC színeiben versenyző Viktoria Brown lett a legjobb, ő az összetett ötödik legjobb eredményét produkálva 747,384 kilométert küzdött le.

A férfiaknál a második a brit Luke Ivory (769,504 km) lett, harmadikként pedig Sárosi Gyula (EMU, 759,62 km) végzett. A hölgyeknél Viktoria Brown mellett a bolgár Mihaela Ivanova (735,046 km) és Milka Rajala (702,595 km) állhatott dobogóra.

A hatnapos ultrafutó-megmérettetésen a legidősebb korosztály is rendre képviselteti magát, méghozzá nem is akárhogyan. Az M80-as kategória első helyét idén is a 84 éves Bozó Pál szerezte meg, 367,232 kilométert teljesítve.

A nők 65-ös kategóriájában a német Silke Gielen korosztályos világcsúcsot döntött, 673,899 kilométert futva több mint 120 kilométerrel javította meg az eddigi rekordot.