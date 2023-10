A futóké, ultrafutóké lesz a balatonfüredi Kisfaludy strand és környéke hétvégén, a Balatoni Ultrafutó Fesztivál (BUFF) keretében többféle megmérettetést rendeznek szombaton (vasárnap reggelig). A programban 24 órás bajnokság, 6 órás bajnokság, 12 és 24 órás szenior bajnokság, valamint 50 kilométeres verseny is szerepel. A 12 és 24 órás futások a Magyar Ultrafutó Liga (MUL) bajnokságai.

Az ultra távok mellett lesz maraton, félmaraton, 10 és öt kilométeres viadal. A program szombat reggel nyolc órakor indul, a résztvevők - akik a Kisfaludy strand parkolójából rajtolnak - egy 2315 méter hosszú, kijelölt pályán futnak. A pálya nagy része az Aranyhíd sétányon lesz kijelölve, érdekesség, hogy ez a terület szolgál majd a jövő tavaszi ultrafutó világbajnokság helyszíneként is, így ez a mostani verseny vb-főpróba is egyben. Az idei BUFF-on 10 országból mintegy négyszázan indulnak és még helyszínen is van lehetőség nevezni.