A Fighters’ Run versenyszervezők tudják, hogy mire van szükség egy jó akadályfutó viadalhoz, ez jó hír vármegyénk szabadidő- és extrémsportkedvelőinek. Most is azon vannak, hogy a bakonyi megmozdulásuk más legyen, mint az eddigi akadályversenyek, azok egyfajta ünneppé váljanak, az indulók felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak. Szombaton rendezik meg az egyik legnagyobb „durranást”, a maratont, ahol a legelvetemültebbekre 42 km megtétele vár, kétezer méternyi szintkülönbség és hetvennél is több akadály leküzdésével. Erre 11 órányi szintidő áll a rendelkezésükre. A pályán „felbukkannak” majd a hírhedt emelkedők, amik miatt sokan kivételes helyszínként tekintenek Eplényre. Ezen a napon kerül megrendezésre a klasszikus, s talán legnépszerűbb rövid távú verseny (8-11 km, 20-25 akadállyal), ami a rendszeresen tréningezők egyik legfelkapottabb távja. A legcukibb kiírás minden bizonnyal a Farkaskölykök című lesz (egy-két km, 10-15 akadállyal), ami a 4-14 éves korosztályt kívánja célba venni. Itt korcsoportoktól függően több távon is lehetnek futamok. Másnap „hozzák tető alá” a középtávú seregszemlét (14-18 km, 25-30 akadállyal), a közepesen húzós pálya főként az edzettebbeknek ajánlott. A középtávon csapatversenyt is hirdetnek, ami egyfajta közösségépítő „buliként” is felfogható. Új szám lesz a Beavatás (4-5 km, 10-12 akadállyal), ez az élményfutás elsősorban kezdőknek és újrakezdőknek javallott.

Az erőpróbákra október 15-ig lehet online formában, kedvezményes áron nevezni, aki teheti, eddig az időpontig regisztráljon, mert a helyszínen már csak korlátozott számban tudnak indulási engedélyt biztosítani. A házigazdák a szezon záróeseményén egyedülálló fesztiválhangulatot ígérnek, különböző expókkal és kísérő programokkal. – Kampányunkban a futás mellett a tájbéli élmények és az akadályok is hangsúlyosak, erre mindig ügyelünk a pályaépítésnél. Egyeseknek már az akadályok teljesítése is komoly próbatétel, másoknak, az edzettebbeknek ez nem nagy kihívás, ők az ellenfelekkel és az órával viaskodnak. Nem az vezérel bennünket, hogy az emberek egyes részének teljesíthetetlen gátakat állítsunk, azt szeretnénk, ha minél többek számára sikerélmények lennének az eseményeink – mondta a versenyigazgató, a veszprémi Sisak Zsófia.