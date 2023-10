Várjuk olvasóink fotóit!

Ha van kedvenc meccsfotód, fényképed valamelyik emlékezetes találkozóról, szurkolói megmozdulásról, küldd el a [email protected] email-címre, hogy mások is lássák: nem csak az Építők, de a veszprémi drukkerek is klasszisok. A levél tárgyába írd be: Szurkoló!