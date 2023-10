BKSE-FTC 34-30 (15-16)

Balatonfüred, 500 néző. V.: Kiu G., Kiu T. Balatonfüredi KSE: ANDÓ – HORNYÁK P. 5 (3), Gosztovics 2, SZÖLLŐSI B. 3, Sikosek Pelko 2, VARGA M. 9, Bóka 2. Csere: Bősz (kapus), NÉMETH B. 3, SZŰCS B. 6, Szretenovics 1, Kemény, Szmetán M. 1, Malinovic. Edző: György László.

FTC-Green Collect: Borbély – Imre 4, Balogh Zs. 2, Prainer, Mikita, Füzi, LÉKAI 6. Csere: Győri K. (kapus), Debreczeni 1, NAGY B. 8 (3), Bognár A. 4, Pordán, Ónodi-Jánoskúti 2, Csörgő, Bujdosó, Kovacsics 3. Edző: Pásztor István.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.

Közel négy percet kellett várni az első gólra, Varga Márton volt a szerzője, a másik oldalon Lékai Máté egyenlített. Keményen indult a meccs, az első percekben két két perces kiállítás is történt, a ferencvárosi Balogh után a hazaiaknál Szretenovicsnak kellett a padra ülnie.

A kezdeti kapkodást követően a hazaiak találtak először magukra, a 8. percben 4-2 állt az eredményjelzőn. A fürediek túl sok teret hagytak Lékai Máténak, akinek a vezérletével felzárkózott a Fradi, 5-5. Mind a két oldalon igyekeztek javítani a finoman szólva is szellős védekezésen a mesterek, így ugyanis a kapusok is kiszolgáltatott helyzetben voltak. A 15. percben 8-8-ra álltak a felek, Lékai volt ismét eredményes. Látszott, aki stabilizálni tudja védekezését, mérkőzést eldöntő előnybe is kerülhet a folytatásban.

Lékaival továbbra sem bírtak a Balaton-partiak, de Andó hétméterest védett, 10-8-nál az ekkor emberhátrányban lévő Fürednek volt esélye arra, hogy jobban ellépjen. Ennek érdekében György László időt kért, de Győri kivédte Gosztovics próbálkozását.

Felgyorsult az FTC, sikerült is kiegyenlítenie, 23. perc: 12-12. Nagyon kellett Andó ziccer védése, továbbra is a Füred volt lépéselőnyben. A félidő hajrájában sajnos kizökkent kissé a BKSE, Andó kapott két percet, miután egy visszafutásnál hatoson kívül lábbal ért a labdába. Ez megzavarta a hazaiakat, a vendégek Nagy Bence vezérletével fordítottak és az első 30 perc után 16-15-re vezettek.

Fordulás után többször egyenlített a Füred, Andó pedig bravúrral védett. Hornyák értékesített büntetőjét követően 18-17 volt az állás a 38. percben. Robogott a BKSE, jól védekezett és könnyű gólokat szerzett a csapat, 21-19.

Varga Márton remek formában kézilabdázott, azonban a fővárosiak sem adták fel, egy-két gól volt csupán a különbség a felek között.

Németh Balázs löketét követően nőtt háromra a hazai előny, 26-23, előtte Andó hárított egy beállós próbálkozást. Pásztor István időkérése után egyre zárkózott az FTC, ehhez az is kellett, hogy a játékvezetők elnézzenek egy egyértelmű szabálytalanságot Bókával szemben. Szerencsére koncentrált maradt a Füred, 52. perc: 29-26. A folytatásban Lékai óriási pofont kapott Szűcstől, előtte elcsúszott az irányító, ezért nem lett kiállítás az esetből. A rutinos játékos vérző szájjal is folytatta, de a házigazda magabiztosan kézilabdázott, és 29-26-ra vezetett.

Pásztor István reklamálásért sárga lapot kapott, Andó pedig rendkívül fontos helyzetben mutatott be bravúrt. Nyert helyzetbe került a BKSE, három perccel a vége előtt 31-27 állt az eredményjelzőn. Rohant a Fradi, azonban nem volt már esélye, teljesen megérdemelten gyűjtötte be a pontokat a Füred, amely ebben az idényben még száz százalékos hazai pályán.