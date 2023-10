Momir Ilics csapata az előző körben magabiztosan (44-34) verte meg az FC Porto együttesét, s ezzel korrigálta a két héttel korábbi dán GOG elleni vereséget. A Telekom Veszprém jelenleg második a B jelű csoportban, hat pontosak a bakonyiak, az éllovas Barcelona hibátlanul, nyolc egységgel áll.

Némi meglepetésre nincs még pontja a soron következő riválisnak, az Orlen Wisla Plock a nyitányon egy góllal alulmaradt Portóban, majd 30-26-ra kikapott otthon a GOG-tól, idegenben (30-28 arányban) a Montpellier-től, legutóbb pedig 28-26-ra nyert csarnokában az SC Magdeburg. A németek elleni összecsapáson három gólt szerzett Fazekas Gergő, aki a BL-szezonban már 14 találatnál jár. Mint ismeretes, Fazekas Gergő a Telekom Veszprém játékosa, aki kölcsönben szerepel Lengyelországban. A korábbi klasszis kapus, Fazekas Nándor legidősebb fia az előző idény jelentős részében sérült volt, idén viszont készen áll és meg is kapja a szerepet. Attól a Xavi Sabatétól, aki öt évig ült a Telekom Veszprém kispadján másod-, és vezetőedzőként, illetve a magyar férfi válogatottat is irányította. A spanyol 2018 óta vezeti a lengyeleket, és nemcsak ő és Fazekas Gergő tér vissza csütörtökön a bakonyi vármegyeszékhelyre, a hazai szurkolók több régi ismerőst is üdvözölhetnek. A korábbi kedvenc Mirsad Terzic – aki a jelenlegi BL-szezon legidősebb játékosa – nem először játszik ellenfélként a Veszprém Arénában, ahogyan a horvát kapus, Mirko Alilovic sem, csak a hálóőr az utóbbi években ezt szegediként tette.

Bár Sabate nyilván jól ismeri a Veszprémet és remekül fel tudja készíteni csapatát, a bakonyi drukkerek természetesen magabiztos sikert várnak hazai környezetben. Emellett sokan lesznek kíváncsiak Fazekas Gergő teljesítményére, a 19 éves irányító a jövőben a Telekom magyar sztárja lehet, így a válogatott mellett ebből a szemszögből is árgus szemmel figyeljük teljesítményét.

A Plock csapatától igazolt Veszprémbe idén, a spanyol kapus klubja honlapjának mondta el várakozásait a mérkőzéssel, illetve az ellenféllel kapcsolatban. - Már várom, hogy a volt csapattársaim ellen pályára léphessek. Remélem, hogy legalább olyan jó mérkőzést fogunk játszani a saját szurkolóink előtt, mint az FC Porto ellen. Ha így lesz, akkor szinte biztos, hogy megszerezzük a győzelemért járó két pontot. Az igaz, hogy eddig egyetlen találkozót sem tudtak megnyerni a Bajnokok Ligájában, de mindenki ellen szoros meccseket játszottak. Jól kézilabdáztak, de ugyanakkor szerencsétlenek is voltak, hiszen 1-2 gólos vereségeket szenvedtek. Győzelem nélkül érkeznek tehát Veszprémbe, így biztos küzdeni fognak végig, hogy ezen változtassanak. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, azonban, ha jól teljesítünk védekezésben és sokat futunk támadásban, akkor megnyerhetjük ezt az összecsapást is.