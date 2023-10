Telekom Veszprém-Dabas KC 44-25 (23-13)

Veszprém, 1000 néző. V.: Paska, Vastag. Telekom Veszprém: Corrales – Marguc 4, Remili 2, Pesmalbek 4, Ligetvári 1, Koszorotov 4 (1) Elísson 5. Csere: Nagy B., Descat 3 (1), Sandell 3, Nilsson 3, Mahe 6, el-Dera 3, Vajlupau 3, Fabregas 3. Edző: Momir Ilics.

Dabas KC: Nagy T. – Horvat 4 (3), Fekete 6, Szöllősi 2, Török 1, Zdolik 2, Laurinyecz. Csere: Garajszki, Bálint 4 (1), Bognár 3, Koller 2, Katona 1, Ács. Edző: Tomori Győző.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/4.

Jól rajtolt a Telekom Veszprém, az 5. percben már 4-0 szerepelt az eredményjelzőn. A folytatásban a dabasi együttes is összekapta magát, és hamar felzárkózott egy gólra (5-4), azonban a hazaiak tudták mikor kell magasabb fokozatra kapcsolni. A 17. percben Mahé góljával már 12-6-ra vezettek a veszprémiek. A fegyelmezetten és pontosan játszó hazaiak játékára nem volt ellenszere a Dabasnak, és a félidőre tíz gólos előnnyel mehettek Ligetváriék (23-13). Fordulást követően el-Dera is feliratkozott a gólszerzők közé, öt percen belül háromszor talált be. 38. perc, 28-15. Az utolsó negyedórában is kiválóan játszott Ilics együttese, és az 50. percben már 15 találattal vezetett a Veszprém. A véghajrában sem engedtek ki Vajlupauék, és végül 19 gólos győzelmet arattak a Dabas ellen.

Momir Ilics: – Nagyon elégedett vagyok a csapat mai teljesítményével. Mindenki beleadott mindent, és a mérkőzés minden egyes percét nagyon élvezték a srácok. Öröm látni, hogy napról napra jobban teljesítenek a játékosok.

Tomori Győző: – Elsődlegesen részcélokat tűztünk ki, és jó volt látni, hogy a védekezésünk kezdett összeállni. Egy ilyen formában lévő csapat ellen nehéz idegenben kézilabdázni. Gratulálok a Veszprémnek a győzelemhez, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban.