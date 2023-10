A kicsik a kiváló eredmények mellett több dobogós helyezést is elértek. Iványi Borka duplázott, Németh Robin egy ezüst-, és egy bronzérmet szerzett, Bükkösi Luca és Péter Levente egy-egy arannyal zárt, Kovács Jázmin és Horvát Tekla egy-egy bronzérmet vihetett haza.

Az 50 méteres síkfutásban a lányoknál Iványi Borka szerezte meg a bajnoki címet 7.99-es eredménnyel. Kovács Jázmin 8.65-el, Szabó Borka 9.35-el, Szabó Janka 12.62-vel zártak. A fiúknál Németh Robin bronzérmet vehetett át 7.76-os időeredményéért, Miskolczi Milán az ötödik helyezést érte el 7.96-al.

Iványi Borka megszerezte a második aranyérmét is, 150 m gátfutásban 25.72-vel ért be elsőként a célba. Kovács Jázmin 27,07-el a dobogó harmadik fokára állhatott. Bükkösi Luca 28,78-as eredményt ért el ebben a versenyszámban. A fiúknál Németh Robi az 50 méter után itt is dobogón zárt, ezüstérmet szerzett 26.09-el. A mezőny tagja volt Miskolczi Milán (27.54) és Polgár Soma (27.64) is.

A nap leghosszabb versenyszámában állt rajtvonalhoz Horváth Tekla, aki a harmadik helyen végzett 4:46.75-el és Márkus Lola, aki ötödik lett 4:54.34-el. A fiúk versenyében Polgár Soma 4:34.01-el, míg Kőműves Balázs 4:44.66-al ért a célba.

Ugró- és dobószámokban is eredményesen szerepeltek az SVSE-s kicsik. Távolugrásban Johanna 3,43 méteres ugrással fejezte be a versenyt. Magasugrásban Bükkösi Luca 122 centiméterrel léphetett a dobogó legfelső fokára. Péter Levente 100 centiméterrel, Nyemcsok Ádin 105 centiméterrel végzett. Gumikalapács-vetésben Péter Levente 31,71 méteres eredményével első helyezett lett, Nyemcsok Ádin 25.82-vel az ötödik helyezést ért el.