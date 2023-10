Opus Tigáz Tatabánya-Practical VLS Veszprém rangadót rendeznek vasárnap 15 órai kezdettel az NB III északnyugati csoportjában. A hazaiak a tabella második, a bakonyiak a harmadik helyéről várják az összecsapást, a felek között két pont a különbség.

A Veszprém az eredmények alapján jelenleg nincs jó formában, hiszen az előző két fordulóban nem tudott nyerni, a bicskei vereséget (0-1) követően 2-2-s döntetlent játszott otthon (Pápán) a Doroggal. - Peches meccseken vagyunk túl, hiszen a helyzetek alapján mindkét találkozót meg kellett volna nyerjük. Az elmúlt években nem voltunk hozzászokva a gyengébb szériákhoz, de a srácok keményen dolgoznak és igyekeznek a legjobbjukat nyújtani. Továbbra sem könnyű a dolgunk, lassan fenntarthatatlan az az állapot, hogy még a hazai meccseinkre is másfél órát kell utaznunk. Az eddig használt gyulafirátóti pálya állapota miatt sajnos jelenleg műfüvön edzünk, ami nem ideális, de legalább tudunk passzolni – érzékeltette együttese mindennapi nehézségeit Pető Tamás vezetőedző.

A soron következő találkozó remek esély arra, hogy a Veszprém ismét erőt mutasson és erőt merítsen, ugyanakkor a Tatabánya ellen iszonyatosan nehéz pontokat szerezni, pláne idegenben. - A Tatabánya tovább erősödött és sokkal jobbak a lehetőségei, mint nekünk. Tudjuk, hogy nagy az érdeklődés (Veszprémből is indul szurkolói busz – szerk.), tavaly is remek volt a hangulat a pápai mérkőzésünkön. Ilyen körülmények között jó futballozni, mindent megteszünk a siker érdekében.

Pető Tamást a múlt héten, a Dorog elleni bajnokin két sárga lappal kiállították, egymeccses eltiltást kapott, így most nem lehet ott a veszprémi kispadon, másodedzője, Gunther Zsolt irányítja majd a csapatot. - Nem mostanában állítottak ki, talán 4-5 éve volt legutóbb ilyen eset. Nem szoktam a játékvezetéssel foglalkozni, most is csak azt ismételtem el a bírónak, amit az asszisztens mondott az oldalvonal mellől. Nem értettem a játékvezető döntését – jelentette ki Pető Tamás, aki kiemelte: bízik Gunther Zsoltban, aki van annyira felkészült, hogy „lemeccselje” a rangadót.

A mérkőzésnek külön pikantériát ad, hogy a Veszprém és a Tatabánya az előző idényben a bajnoki aranyért csatázott. A küzdelem az utolsó fordulóban dőlt el, ki ne emlékezne rá, a bakonyiak a 96. percben lőtt góllal 2-2-re alakították a végeredményt, s ezzel elhódították a bajnoki címet.

A tabellát jelenleg – a Tatabánya előtt két pont előnnyel – a III. Ker. TVE vezeti. A fővárosiak ebben a fordulóban, szintén vasárnap 15 órai kezdettel a sereghajtó Csornát fogadják.