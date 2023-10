Nyíregyháza Spartacus FC-FC Ajka 2-1 (0-1)

Balmazújváros, 600 néző. V.: Nagy R.

Nyíregyháza: Dala – Rjasko, Alaxai (Novák Cs., 89.), Gengeliczki – Gresó (Pataki B., 77.), Tamás O., Kesztyűs (Sigér Á., 89.), Nagy B. – Nagy D., Géresi (Kovácsréti, 72.), Herjeczki (M. Ramos, a szünetben). Edző: Tímár Krisztián

Ajka: Szabados – Tóth G. (Horváth P., 81.), Tar, Jagodics B., Csemer – Görgényi (Gaál, 74.), Tajthy T. – Babos B., Zsolnai R. (Rabatin, 63.), Borsos F. (Sejben, 81.) – Szarka Á. Edző: Schindler Szabolcs.

A találkozó elején óvatoskodtak a felek, egyik csapat sem jutott el helyzetig. A 9. minutumban Gengeliczki és Szarka között alakult ki egy kis affér, a játékvezető sárga lappal figyelmeztette a feszült játékosokat. A 22. percben Géresi beadása szállt jól, azonban két nyíregyházi játékos is egymást zavarta, így nem jutottak el lövésig. A 29. játékpercben Csemer beadása rejtett magában némi veszélyt, azonban Gengeliczki időben kapcsolt, és szögletre mentett fejjel. A 37. minutumban ígéretes kontrát vezettek a hazaiak, azonban Herjceczki lövése a kapufáról pattant ki. A 41. percben egy szabadrúgás után tökéletes ütemben érkezett a labdára Borsos Filip, és fejjel továbbította a nyíregyházi hálóba, 0-1. Félidőre egy gólos vendég vezetéssel vonulhattak a felek.

A második félidő elején hamar egyenlített a Szpari. Az 53. játékpercben Nagy Dominik készítette le a labdát Gresónak, akinek a lövésébe beleért egy ajkai védő, és úgy pattant a vendégek hálójába, 1-1. A Nyíregyháza megélénkült az egyenlítés után, és többet is birtokolta a labdát. A 70. minutumban egy kis kavarodás alakult ki az ajkai kapu előtt, amit a hazaiak támadója Myke Ramos ki is használt, és négy méterről lőtt Szabados kapujába, 2-1. A 77. percben Myke Ramos kellemetlenkedett ismét az ajkai kapu előtt, azonban elcselezte magát. A hajrára kanyarodva sem vett vissza a tempóból a Szpari, és a 85. percben Szabados mutatott be hatalmas védést Nagy Dominik lövésénél. Az utolsó percekben a zöld-fehérek nem tudtak betalálni, így zsinórban a kilencedik bajnoki mérkőzésüket is elvesztették.