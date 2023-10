Telekom Veszprém-FTC 45-34 (25-18)

Veszprém, 2200 néző. V.: Nagy, Túróczy. Telekom Veszprém: Corrales – VAJLUPAU 5, Remili 2, FABREGAS 9, Ligetvári, Casado 2, DESCAT 7 (1). Csere: SANDELL 6, KOSZOROTOV 4, el-Dera 2, Elísson 1, MARGUC 4 (1), Pesmalbek 3. Edző: Momir Ilics.

FTC-Green Collect: Borbély – Imre 4 (1), BALOGH Zs. 4, BOGNÁR A. 4, Debreczeni 4, Nagy B. 5 (2), Kovacsics 3. Csere: Győri K. (kapus), Lékai 4, FÜZI 6, Pordán, Prainer, Csörgő, Szepesi. Edző: Pásztor István.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

A GOG elleni idegenbeli vesztes Bajnokok Ligája-mérkőzést követően az NB I-ben lépett pályára a Telekom Veszprém, amely a jó formában lévő Ferencvárost fogadta. A fővárosiak be is mutatták ezt a jó formát, a meccs elején 2-0-ra, majd 4-2-re is vezettek. A Veszprém nyilván nem esett kétségbe, a 15. percben ugyan még 9-10-et mutatott az eredményjelző, ezt követően nagyjából az történt a pályán, amit a hazaiak akartak. Vajlupau dupláját követően 13-10 lett az állás, a házigazda kicsit jobban pörgött, fel is gyorsult némileg a játék. A 21. percben Remili volt eredményes, 15-10. A félidő hajrájában könnyedén dobálta a gólokat a házigazda, a másik oldalon Lékai Máté volt aktív, a volt veszprémi többször is betalált, de így is hétgólos hazai előnnyel vonultak a csapatok pihenőre.

A szünet utáni percekben újra a Fradi volt egy kicsit frissebb, a Borbélyt váltó Győri bemutatott két védést, Bognár pontos lövését követően 27-22 volt az állás. A beálló játék elleni védekezést ugyanakkor nem tudta megoldani a Fradi, a Veszprém rendre megszerezte ott az előnyt. A 39. percben a sérülésből felépült Elísson először volt eredményes visszatérését követően. Könnyedén növelte ismét hétre a különbséget a Telekom, majd a Fradi újra beleerősített, 31-26.

Ilics időkérését követően Balogh Zsolt talált a kapuba, ebben az időszakban hatékonyan védekezett a vendégcsapat. Fabregas és Pesmalbek válaszolt, de Debreczeni is megjátszható volt a másik oldalon, 48. perc: 34-30. Ennél közelebb nem került az FTC a hazaiakhoz, a bakonyiaknál mindig volt valaki, aki megvillant támadásban, a hibák ellenére továbbra is magabiztosan vezetett a Veszprém.

Marguc lerohanásból szerezte a hazaiak 39. gólját, öt perc volt hátra, amikor Pásztor István időt kért, 39-32. Koszorotov bombáival került 40 találat fölé a hazai együttes, a végére alakult ki a legnagyobb különbség a felek között, könnyedén, 11 góllal nyert a Veszprém.

Momir Ilics: – A 45 lőtt gól nagyon jó, támadásban megfelelően produkált a csapat. Védekezésben még van javítani való, lépésről lépésre haladunk, minden meccsen szeretnénk fejlődni.

Pásztor István: – Megérdemelten nyert a Veszprém, sajnos a meccs vége nem sikerült, pedig az utolsó percekig jól tartottuk a tempót. A védekezésünk a második félidőben sokszor megállította a hazai csapatot, amit nagy dolognak tartok. Gratulálok a beállósaiknak, betartották a begyakoroltakat, készülünk a fontos bajnoki mérkőzésekre.